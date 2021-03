vor 20 Min.

Baustart am neuen Haus für Kinder in Meitingen

So soll das Haus für Kinder in Meitingen aussehen.

Plus Meitingen wird in den kommenden Jahren mehr Betreuungsplätze für Kinder brauchen. Deshalb wird nun in der Hauptstraße eine neue Kita gebaut.

Von Peter Heider

Meitingen bekommt einen neuen Kindergarten. In der Hauptstraße, nahe dem örtlichen Freibad SunSplash, wird die neue Kindertagesstätte gebaut. Mit der Schaffung dieser Kita sollen nach deren Fertigstellung, die im Herbst 2022 geplant ist, zwei Kindergruppen und vier Kindergartengruppen in den Räumlichkeiten im neuen "Haus für Kinder" untergebracht werden.

Grund und Anlass der Neubaumaßnahme ist eine im Jahr 2017 veröffentlichte Bevölkerungsprognose des Landkreises Augsburg, die für Meitingen einen weiter steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen aufgrund höherer Geburtenzahlen und kontinuierlichen Zuzugs in die Kommune voraussagt. Der Bedarf an Kinderplätzen könnte sich weiter stark erhöhen, wenn die derzeit noch relativ niedrige Betreuungsquote, die derzeit bei 22 Prozent liegt, weiter ansteigt.

Kostenschätzung beläuft sich auf 5,6 Millionen Euro

Insgesamt stehen in Meitingen derzeit 450 Kindergartenplätze (in 19 Gruppen) und 81 Krippenplätze (in sechs Gruppen) zur Verfügung, Mittagsbetreuung und Hortangebote bieten in Meitingen über 700 Betreuungsangebote. Für den Neubau der Tageskinderstätte, deren Kostenschätzung sich auf 5,6 Millionen Euro beläuft, wurden Fördergelder beantragt, deren Zuweisungen 1.952.000 Euro betragen. Beim "ersten Spatenstich" waren sich alle Anwesenden einig, dass man nun in Meitingen Nägel mit Köpfen macht, um den steigenden Kinderzahlen in der Marktgemeinde gerecht zu werden. MdL Georg Winter lobte dabei besonders Bürgermeister Michael Higl und sein Verwaltungsteam, das alle Fördermöglichkeiten in Höhe von 5,5 Millionen Euro für dieses Projekt nutzt und in Anspruch nimmt.

Auch für die Wärmepumpe gibt es Förderung

Darüber hinaus hat der Markt Meitingen rechtzeitig, vor Beginn des Fristablaufs, die zusätzliche Förderung aus dem Sonderinvestitionsprogramm zur Kinderbetreuungsfinanzierung beantragt und somit weitere Landesmittel in Höhe von 1,25 Millionen Euro erhalten. "Für die Errichtung einer Wärmepumpenanlage als Heizung erhält der Markt außerdem rund 237.000 Euro aus dem Energie- und Klimaschutzfond des Bundeswirtschaftsministeriums", gab Winter noch zuletzt bekannt.

