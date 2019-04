25.04.2019

Baut neuer Zugbetreiber im Augsburger Land?

Go-Ahead übernimmt ab 2022 Schienenverkehr und würde gerne eine Wartungshalle in Gablingen errichten

Von Gerald Lindner

Neuer Betreiber für den Öffentlichen Schienennahverkehr in Augsburg: Ab Dezember 2022 übernimmt die Go-Ahead Verkehrsgesellschaft Deutschland GmbH mit Sitz in Berlin den Zugverkehr auf den Augsburger Netzen. Nach Informationen unserer Zeitung soll bis dahin auch eine große Halle entstehen, in der die Züge gereinigt, gewartet und repariert werden können. Doch das Unternehmen hält sich derzeit noch bedeckt.

Mit bayerischen Farben, modernem Design und viel Komfort – so werden sich die neuen Züge von Go-Ahead Bayern in den Augsburger Netzen und im Elektronetz Allgäu präsentieren.

Denn die Züge werden von einem Verkehrsunternehmen betrieben, das erstmalig auf bayerischen Schienen unterwegs ist. Go-Ahead setzt seine Züge ab Dezember 2021 auf dem Elektronetz von München ins Allgäu bis nach Lindau ein. Ab Dezember 2022 folgen die Augsburger Netze zwischen München und Ulm sowie von Augsburg über Ansbach bis Würzburg.

Go-Ahead gehört nach Firmenangaben seit Jahrzehnten zu den führenden Unternehmen im Personenverkehr. Das Mutterunternehmen in Großbritannien kann auf fast 30 Jahre Erfahrung in der Branche zurückblicken. Hier ist man jeden Tag für 5500 Bahnverbindungen auf 2200 Kilometern Schienennetz verantwortlich und befördert damit 30 Prozent der britischen Bahnreisenden.

„Für unsere Fahrgäste setzen wir auf eine innovative und ganzheitliche Mobilität, die den öffentlichen Nahverkehr als attraktive Alternative zum Auto stärkt“, heißt es in einer Broschüre. Dazu gehörten komfortable, barrierefreie Fahrzeuge mit Wohlfühlfaktor sowie ein hoher Anspruch an Pünktlichkeit, Sauberkeit und Sicherheit.

Doch wo soll die neue Wartungshalle des Unternehmens für die Züge entstehen? „Das können wir nicht sagen, weil zurzeit das aufwendige Planfeststellungsverfahren noch läuft“, sagt Unternehmenssprecher Erik Bethkenhagen. Allerdings würde man gerne den Wartungsposten und die Werkstatt in Gablingen einrichten. „Der Ort ist Teil der gesamten Planungen“, so Bethkenhagen weiter.

Weil ganze Züge dort unterkommen müssen, brauche die Halle entsprechenden Platz.

