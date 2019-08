04:35 Uhr

Bayerische Landesschau: Im Laufschritt zur Auszeichnung

Bei der Landesschau des Zuchtverbands für deutsche Pferde wurden am Wochenende auf dem Pferdehof Schachner in Ottmarshausen die besten Stuten und Fohlen bewertet. Dafür legten sich Maria Wagner, Welsh-Fohlen (von links) Russetwood Elation und Cadlanvalley Picture ganz schön ins Zeug.

In Ottmarshausen werden Stuten und Fohlen bewertet. Was bei Shetlandponys und Warmblütern vor allem zählt.

Von Laura Gastl

Einträchtig traben Stuten und Fohlen durch die Reithalle, um sich von einer hochrangigen Jury bewerten zu lassen. Die Zuschauer klatschen, als das Schleifenpony eingelassen wird, um – am Sattel befestigt – die Auszeichnungen für die Sieger hereinzubringen. Auf der Reitanlage von Familie Schachner in Ottmarshausen hat am Wochenende die bayernweite Landesschau des Zuchtverbands für deutsche Pferde (ZfdP) stattgefunden. 38 Tiere aus dem Freistaat haben Zuchtleiter Justus Altenbroxter und Landesgruppenvorsitzender Peter Schmid beurteilt.

So kam auch Maria Wagner extra mit ihrer Welshpony-Stute und deren Fohlen aus Rennertshofen, um das Kleine in der Gruppe der „gemischten Ponyrassen“ einstufen zu lassen. „Man findet seine Pferde selbst immer toll, aber es ist auch interessant zu sehen, wie sie im Vergleich zu anderen abschneiden“, begründete Wagner ihre Teilnahme. „Außerdem ist hier auf der Reitanlage eine nette Atmosphäre, alle kümmern sich gut.“ In der Fohlenschau maß sich das kleine Welshpony mit einem jungen Haflinger und einem Mini-Shetlandpony, allesamt in diesem Jahr geboren. Die Warmblut-Fohlen wiederum stellten eine eigene Klasse dar.

Älteste Stute ist schon 21 Jahre alt

Bei der zentralen Stutbuchaufnahme zeigten die Züchter ihre jungen, noch nicht registrierten Stuten, während die älteren Pferde in der Stutenschau zum Zuge kamen. „Dabei wird auch nach Altersklassen unterschieden“, erklärt Birgit Schachner, die bei der Landesschau in Ottmarshausen zu den Gastgebern gehört. „Die älteste Stute, die heute mit dabei ist, ist 21 Jahre alt. Die lässt sich natürlich nicht mit einer Dreijährigen vergleichen.“

Doch worauf kommt es bei der Beurteilung überhaupt an? Birgit Schachner weiß: „Man wünscht sich von einer Stute ein weibliches Erscheinungsbild. Das Gesicht soll fein und klar gezeichnet sein, die Augen groß.“ Vater Karl Schachner beschreibt weiterhin: „Auch auf das Gebäude wird geachtet, sprich auf den Körperbau des Pferdes.“ Man beobachte, wie sich die Tiere im Schritt und im Trab bewegen, zudem spiele die Ausstrahlung eine Rolle.

Trotz des Regens waren einige Zuschauer gekommen, um bei der bereits vierten Landesschau in Ottmarshausen dabei zu sein. Dazu gehörten auch die Schwestern Ella und Julie Maueröder aus München, die ihre Sommerferien bei der Oma in Hainhofen verbringen. „Wir sind beide große Pferdefans“, schwärmte die siebenjährige Ella, und die zwei Jahre jüngere Julie stimmte zu: „Uns gefällt es hier sehr gut. Das kleine Shetlandpony ist so süß!

Reitplatz unter freiem Himmel stand unter Wasser

Eigentlich hatte man geplant, die Pferde in den verschiedenen Kategorien im Freien vorzuführen. Aufgrund des schlechten Wetters am Samstag verlegte man die Veranstaltung dann kurzerhand nach drinnen. „Gestern haben wir noch bei über 30 Grad draußen aufgebaut“, berichtete Birgit Schachner. Gerade die vielen Einsteller, die ihre Pferde auf dem Zucht- und Pensionsbetrieb untergebracht haben, seien bei den Vorbereitungen eine große Hilfe gewesen. Trotz aller Mühen: Der Reitplatz unter freiem Himmel stand unter Wasser. Dank der Möglichkeit, auf die Halle auszuweichen, blieben die Gäste der Landesschau trocken. Für die Verpflegung hatte man ebenfalls gut gesorgt: Auf den Grill kamen Bratwurst und Käsetaler.

Auch die Züchter selbst ließen sich trotz Regen nicht davon abhalten, nach Ottmarshausen zu kommen. Birgit Schachner erklärte, warum eine Auszeichnung vom Zuchtverband für viele Pferdebesitzer so wichtig ist: „Die gute Bewertung einer Prämienstute wird in den Pass eingetragen – da freut sich natürlich jeder Züchter. Außerdem lassen sich ausgezeichnete Stuten und Fohlen besser vermarkten.“

