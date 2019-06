vor 36 Min.

Bayerischer Löwe: Ein Gersthofer wird Vize-Weltmeister

Stefanie und Maximilian Riedl erreichten tolle Platzierungen bei der WM in Gersthofen.

Maximilian Riedl und seine Schwester landen bei der WM erneut ganz vorne. Auch die Gruppenwertung ist so gut wie noch nie.

Ganz knapp hat Maximilian Riedl seinen zweiten Titel verpasst: Punktgleich erreichte er am Pfingstmontag in Gersthofen den zweiten Platz bei der Weltmeisterschaft der Schuhplattler, dem „Bayerischen Löwen“.

Auch die weiteren Teilnehmer aus Gersthofen konnten mit ihren Ergebnissen mehr als zufrieden sein. So kam beispielsweise in der Gruppe „Deandl aktiv“ Stefanie Riedl auf den 8. Platz. In der Gruppenwertung hat der Heimat- und Volkstrachtenverein Gersthofen den 7. Platz erreicht und somit die beste Wertung bislang erzielt.

