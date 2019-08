vor 19 Min.

Bayern-Fans stellen sich für Zukunft auf

„Red-White Glammhogga“ wählten ihr Präsidium

Zu Beginn der neuen Bundesligasaison wurden auch beim Bayern-Fanclub „Red-White Glammhogga“ die Weichen für die Zukunft gestellt. Die Führungsriege um Präsident Manuel Tausend veränderte sich bei der Jahresversammlung im Gersthofer Wirtshaus am Sportplatz leicht.

In seiner Rede ging Tausend auf das soziale Engagement des Fanclubs für krebskranke Kinder ein. Mit Erlösen aus der jährlichen Tombola und großzügigen Privatspenden konnten Aktionen wie der Familientag im Skylinepark oder Anschaffungen von Spielsachen für die Kinderkrebsstation sowie Fahrten in die Allianz-Arena finanziert werden. Auch der jährliche Besuch an Heiligabend auf der Kinderkrebsstation ist für die „Roten“ ein gesetzter Termin. Gablingens zweite Bürgermeisterin Karina Ruf überreichte eine Spende von 300 Euro zugunsten krebskranker Kinder an Ehrenpräsident Rudi Tausend.

Manuel Tausend steht auch weiterhin auf der Kommandobrücke des Fanclubs „Red-White Glammhogga“ und tritt seine zweite Amtszeit an. Er wurde von den Mitgliedern einstimmig bestätigt. Die Wahl des restlichen Präsidiums erfolgte ebenfalls in offener Abstimmung. Als Vizepräsident fungiert weiterhin Joachim Ehinger. Bestätigt wurde auch Yvonne Riegl als Schatzmeisterin. Schriftführerin bleibt Anja Meyer. Aus dem Präsidium ausgeschieden sind Korbinian Steidle und Marc Sisa. Neu hinzugekomnen sind die Beisitzer Michael Reiter und Peter Auer. Als Revisor neu gewählt wurde Marcus Specht.(AL)

