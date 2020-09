00:32 Uhr

Bayern-Fans zeigen Herz

Wie „Red-White-Glammhogga“ krebskranken Kindern helfen

Die wilde Partynacht der Bayernspieler nach dem mit 1:0 gewonnenen Champions-League-Endspiel gegen Paris war gerade zehn Tage alt, da feierte auch die Station 9 der Uniklinik Augsburg ihr Sommerfest. Geladen war neben dem Pflegepersonal und den Ärzten auch eine Abordnung des Gablinger FC-Bayern-Fanclubs „Red-White Glammghogga“.

Der Fanclub begleitet seit nunmehr 17 Jahren Kinder und ihre Familien von der Kinderonkologie am Universitätsklinikum Augsburg auf ihrem schweren Weg und versucht, ihnen in den schwersten Stunden im Kampf gegen den Krebs beizustehen. Da aber dieses Jahr coronabedingt die Besuche auf Station, der Familienausflug mit den Kindern in den Skyline-Park und die bei den Kindern sehnlich erwartete Stadionfahrt in die Münchner Allianz Arena ausfielen, überlegten sich einige Fans der Glammhogga eine besondere Aktion.

Unter dem Motto „Beifall Klatschen reicht nicht aus – Wir sagen Danke!“ wurde das jährliche Sommerfest für das Pflegepersonal und die Ärzte finanziell unterstützt. Durch seine unzähligen Besuche auf der Kinderonkologie-Station 9, aber auch die persönliche Erfahrung während seiner Corona-Erkrankung (wir berichteten), weiß Ehrenpräsident Rudi Tausend, was das Pflegepersonal in Pandemiezeiten unter widrigsten Umständen hier täglich Großartiges leistet.

Schon während der Corona- Hochphase im März sammelten einige Mitglieder der Roten und ihr „königsblauer Farbtupfer“ Frank Bindemann Geld für diese Aktion. Zusätzlich unterstützte der Schalke-Fan das Fest noch mit Säften. So stieg dann das Sommerfest der Station 9 im Garten des Bunten Kreises.

Das Coronavirus und die damit verbundenen Beschränkungen haben jegliche Aktivitäten, die sich bereits in Planung befanden, verhindert. So muss wohl auch die traditionelle Tombola „der Roten“ an der Nikolausfeier für die Kinder im Dezember ausfallen. Dafür sammeln das ganze Jahr über Mitglieder des Fanclubs Sach- und Geldspenden, um eine Verlosung – wie zuletzt – mit 800 Preisen präsentieren zu können. Bestärkt durch Spenden der Außenstelle Batzenhofen, sowie einem von Mitglied Marc Sisa organisierten Schafkopfturnier mit einem Gesamterlös von 1000 Euro wird der Fanclub trotz Corona nicht aufhören, weiterhin soziale Aktionen starten. (AL)

