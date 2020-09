10:39 Uhr

Beate Betz bekommt den Pflegepreis: „Dankbar für jeden gemeinsamen Tag“

Plus Ihr Mann muss schon mit 28 Jahren wegen einer Erkrankung aus dem Beruf aussteigen. Seither pflegt ihn Beate Betz aus Gessertshausen. Dafür wurde sie geehrt.

Von Tobias Schertler

Große Ehre für Beate Betz: Die Gessertshauserin bekam vor wenigen Tagen den Pflegepreis 2020 der Bayerischen Multiple Sklerose Stiftung überreicht. Der Preis ist mit 1200 Euro dotiert. Die Urkunde erhalten Familienmitglieder von an Multiple Sklerose (MS) Erkrankten, die „für eine vorbildliche Betreuung des Familienmitglieds über einen längeren Zeitraum“ sorgen.

Die Leistung von Beate Betz aus Gessertshausen soll gewürdigt werden

Seit dem Jahr 2005 verleiht die Stiftung den Preis an Angehörige von schwer betroffenen MS-Kranken. Aus jedem bayerischen Regierungsbezirk wird dabei eine Person ausgewählt. Die Urkunde soll die Leistung der Pflegenden entsprechend würdigen, aber auch das Schicksal der Betroffenen an die Öffentlichkeit rücken. Voraussetzung für den Erhalt des Pflegepreises ist die vorbildliche Betreuung eines von Multipler Sklerose schwerstbetroffenen Lebenspartners oder Familienmitglieds. Pflegende Angehörige leisten jeden Tag Großes für den pflegebedürftigen Menschen und stellen eigene Bedürfnisse dabei häufig zurück. Oft geschieht das im Stillen ohne große Anteilnahme der Öffentlichkeit. Mit dem Pflegepreis der Bayerischen Multiple Sklerose Stiftung ist das anders: Er ehrt die Pflegenden nicht nur für ihre Leistung, sondern rückt das Schicksal auch ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit.

Ziel der Stiftung ist es außerdem, finanzielle Unterstützung für betroffene Familien anzubieten, die öffentliche Gesundheitspflege zu fördern und andere gemeinnützige Einrichtungen zu unterstützen.

Normalerweise findet die Verleihung des Preises im Seminarhaus der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Bayern am Starnberger See statt. Das fällt diesmal der Corona-Pandemie zum Opfer. Stattdessen werden die Preisträger an ihrem Wohnort durch Mitarbeiter der DMSG geehrt.

Multiple Sklerose ist nach wie vor unheilbar

Multiple Sklerose ist nach wie vor unheilbar. Die chronische Autoimmunerkrankung tritt meist im jungen Erwachsenenalter auf und verändert das Leben der Betroffenen und ihrer Angehörigen. Die Diagnose bedeutet nicht nur für die Betroffenen eine ungewisse Zukunft mit vielen schmerzhaften Entbehrungen – auch die Betreuenden sind mit großen Belastungen und Unsicherheiten konfrontiert.

Bereits vor einigen Jahren änderte sich das Leben für die Familie Betz in Gessertshausen entscheidend. Philipp Betz ist durch seinen sehr schweren Verlauf der MS bereits mit 28 Jahren aus dem Berufsleben ausgeschieden. Seit vielen Jahren geht seine Frau einer Halbtagsarbeit nach, kümmert sich um ihren Mann sowie die beiden Kinder und versorgt den Haushalt. Daneben organisiert sie den behindertengerechten Umbau des gemeinsamen Hauses. Trotz dieser hohen Belastung sagt Beate Betz: „Ich bin dankbar für jeden Tag, den wir miteinander erleben.“

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen