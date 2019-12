vor 24 Min.

Bedürftige unterstützt

Hilfe ConKret zieht positive Bilanz. Es gibt auch Probleme

Sie unterstützen Menschen in Krisensituationen: „Ganz nach unserem Namen ,Hilfe ConKret’ konnten wir auch in diesem Jahr sehr vielen Menschen direkt helfen“, bilanzieren Christine und Heinz Koutecky aus Langweid. Sieben 40-Tonner-Lastwagen rollten heuer voll beladen nach Polen. „Einer großen Zahl von bedürftigen Menschen konnten wir eine große Freude bereiten.“ Doch für die Helfer werde die Menge an Sachspenden zum Problem, weil ihr Transport einen finanziellen Aufwand erfordert. „Darum haben wir Folgendes überlegt. Wenn jeder beim Abliefern vielleicht zwei Euro mitbringen würde, wäre uns schon sehr geholfen“, bittet Christine Koutecky.

Außer Hilfstransporten bewegte Hilfe ConKret noch anderes: So konnte ein Erdbebenopfer auf der Insel Lombok in Indonesien im Februar wieder in ihr Haus zurückkehren, nachdem die Helfer es wieder herrichten ließen. „Mit ihr haben wir zugleich vielen Familien Arbeit und damit ein Einkommen für drei Monate gesichert.“ Bei dieser Aktion fielen der „Managerin“ Carina Cieplik viele Waisenkinder auf, die sich ohne regelmäßige Mahlzeiten durch ihr Leben quälen.

„Gemeinsam haben wir es geschafft, ein Haus für die Kinder zu eröffnen.“ Am 2. September wurde zum ersten Mal warmes Esse ausgegeben. Doch schon nach sechs Wochen musste das Haus eine Woche zusperren. Denn es war kein Geld mehr da. 49 Kinder kommen mit großem Appetit jeden Tag. „Das verlangt logistische und genaue Kalkulation. Das haut noch nicht so hin. Da brauchen wir noch etwas Geduld, denn unsere Kultur ist halt anders als in Indonesien.“

Doch die Helfer aus Langweid sind noch zuversichtlich und überzeugt: „Wenn Gott unser Engagement dort will, wird er uns auch Helfer schicken“, erklärt Christine Koutecky. (AL)

