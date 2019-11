09.11.2019

Beethoven im Bürgersaal

Herbstkonzert des Symphonieorchesters

Klassische Musik bietet das Symphonieorchester Stadtbergen heuer bei seinem Herbstkonzert. Es findet am Sonntag, 17. November, um 19.30 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen statt. Nach dem Programm mit schwungvoller Filmmusik im vergangenen April kommt diesmal Ludwig van Beethovens 5. Sinfonie, allgemein bekannt unter der Bezeichnung „Schicksalssinfonie“, zur Aufführung. Ergänzt wird das Programm durch die „Rhapsodie in Blue“ von George Gershwin und die Ouvertüre „Zampa“ von Louis Herold. Irene Anda, die musikalische Leiterin des Orchesters, hat das Programm zusammengestellt und dirigiert die Aufführung. Solist am Klavier ist Leo Borisavljevic.

Tickets zu 19 Euro (ermäßigt 14 Euro, nummerierte Plätze) können im Rathaus Stadtbergen oder online (zuzüglich Vorverkaufsgebühr) erworben werden, Restkarten gibt es an der Abendkasse. Einlass zum Konzert ist ab 19 Uhr.

Informationen auch im Internet unter www.symphonieorchester-stadtbergen.de. (AL)