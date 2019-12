vor 28 Min.

Beethoven im kleinen Rahmen

In Deutschland fanden 800 Hauskonzerte statt – auch in Neusäß

800 Konzerte in ganz Deutschland rund um Beethoven haben am vergangenen Wochenende an das Jubiläumsjahr zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven erinnert – mit dabei war auch die Pianistin und Musikpädagogin Sabine Süß mit einem Hauskonzert in ihren Räumen. Eine Stunde lang wurden Lieder des Komponisten von Mezzosopranistin Monika Fröhlich aufgeführt, dazwischen spielte Sabine Süß Bagatellen aus dem Opus 119.

Das Liedschaffen Beethovens, übrigens hat er mehr Lieder komponiert als Haydn und Mozart zusammen, enthält sehr viele Goethe-Vertonungen. Neben „Marmotte“ und „Der Floh“ (aus Goethes Faust, Mephisto über die Dummheit der Menschen) das Mailied oder auch eine frühe Mignon-Vertonung „Kennst Du das Land, wo die Zitronen blühen“ gehören dazu. Aber auch italienische Lieder, die wie kleine Arietten daherkommen und denen Texte von P. Metastasio, eigentlich der Mozart-Librettist schlechthin, zugrunde liegen, gehören dazu. Infos rund um Beethoven rundeten das Programm ab. (AL)

