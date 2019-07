vor 2 Min.

Befragung: Wo und womit sind Sie heute unterwegs?

Die Stadt Gersthofen will wissen, welche Strecken die Bürger zurücklegen. Diese Informationen sollen bei der Erstellung eines Gesamtverkehrskonzepts helfen.

Von Gerald Lindner

Nicht nur die fast täglich vom Stau betroffene Bahnhofstraße ist ein neuralgischer Punkt, was den Verkehr in Gersthofen betrifft. Die Stadt will ein Gesamtverkehrskonzept erstellen. Deswegen läuft eine Verkehrsbefragung: Gersthofer Bürger sollen am heutigen Dienstag, 9. Juli, aufschreiben, welche Wege sie zurücklegen.

Post vom Bürgermeister bekamen die Gersthofer in den vergangenen Tagen. Alle Bürger sollen angeben, welche Wege sie am heutigen Dienstag, 9. Juli, mit dem Auto oder Fahrrad zurücklegen. Eine weitere Frage, die es von jedem Haushaltsmitglied zu beantworten gilt, ist: Warum sind Sie in der Stadt unterwegs?

„All diese und weitere Fragen sind wichtig, um das Mobilitätsverhalten der Bürger einer Stadt zu analysieren“, betont Rathaussprecherin Ann-Christin Joder.

Der entsprechende Fragebogen entstand in Zusammenarbeit mit der Planungsgesellschaft Stadt-Land-Verkehr. Nachgefragt wird beispielsweise nach der Zahl der Menschen im jeweiligen Haushalt und ihrem Alter, ob Führerschein und eigenes Auto und/oder eine Dauerkarte für den ÖPNV vorhanden sind und ob der Haushaltsbewohner berufstätig ist oder nicht.

Welche Verkehrsmittel liegen im Trend?

Dann soll aufgelistet werden, zu welchem Zeitpunkt man wohin unterwegs ist. Dies wird wieder weiter aufgefächert: War es eine Fahrt zur Arbeit, zum Einkaufen oder um jemand abzuholen, wird beispielsweise gefragt. Ebenso, welche Verkehrsmittel für die jeweilige Strecke benutzt werden.

Doch nicht nur solche statistische Daten werden abgefragt. Die Gersthofer sollen auch ausdrücklich angeben, welche Verkehrsthemen in ihrer Stadt für sie persönlich am wichtigsten sind. Außerdem können sie Verbesserungsvorschläge machen.

Weil ursprünglich der 2. Juli als Stichtag für die Zählung vorgesehen war, dieser Termin aber aufgrund interner Abstimmungsschwierigkeiten um eine Woche auf 9. Juli verschoben werden musste, können laut Ann-Christin Joder auch noch Formulare mit Stichtag 2. Juli im Umlauf sein. Auch wenn die Bürger Angaben für den 2. Juli machen, fließen diese in die Erhebung ein. „Denn sie sind durchaus vergleichbar: Es ist ebenfalls ein normaler Dienstag außerhalb der Ferienzeit“, betont die Rathaussprecherin.

Auch der Landkreis führt eine Befragung durch

Wahrscheinlich haben die Gersthofer allerdings auch zum zweiten Mal Post bekommen, in der sie zu ihrem Verkehrsverhalten befragt werden. Denn auch der Landkreis Augsburg führt derzeit eine Befragung durch. Diese ist unabhängig von der Gersthofer Aktion und sollte ebenfalls beantwortet werden.

Bürger, die keine Befragungsunterlagen erhalten haben, können sich die entsprechende Datei (Bürgerbefragung Mobilität) von der Website der Stadt Gersthofen (www.gersthofen.de) downloaden. Fragen werden unter stadtbauamt@gersthofen.de oder der Telefonnummer 0821/2491-419 beantwortet.

