vor 49 Min.

Begeisterndes Musikspektakel der Presley Family in der Sporthalle

Plus Die Presley Family bringt mit einem mehrstündigen Musikspektakel das Publikum in der Stadtberger Sporthalle zum Toben.

Von Thomas Hack

Licht aus, Spot an - und die Feierlaune konnte beginnen! Nach langen Monaten des Wartens hat die Augsburger Kultband Presley Family ihr langersehntes Konzert in Stadtbergen geben können und für Begeisterung bei zahlreichen Fans gesorgt. Aufgrund der aktuellen Lage war das Konzert vom Bürgersaal in die sehr viel größere Sporthalle verlegt worden, wo die Besuchergrüppchen ausreichend Abstand voneinander hatten - und diesen auch tatsächlich vorschriftsmäßig einhielten.

Los ging das glamouröse Songspektakel wie immer mit dem Namensgeber der einfallsreichen Formation, dem King of Rock-'n'-Roll! Und von den ersten Takten an brach auch schon jubelnder Applaus aus, während sich gleichzeitig bereits die ersten Tanzgrüppchen bildeten - die wohlgemerkt allesamt direkt vor ihren zugewiesenen Stühlen blieben, um andere Zuschauer nicht zu gefährden.

Musikalische Achterbahnfahrt zu den Größen der Rock- und Pop-Geschichte

Von Elvis Presley ging die musikalische Achterbahnfahrt weiter zu den berühmtesten Größen der Rock- und Pop-Geschichte, wobei nicht nur der charismatische Frontsänger Chris Martin für Begeisterungsstürme sorgte, sondern auch sämtliche seiner Bühnenkollegen. Die präsentierten sich mal in goldenen Glitzerkostümen, und brachten dann wieder durch humorvolle Comedy-Einlagen die Besucher zum Toben.

Schmalzig und stilgerecht mit Teufelshörnern auf dem Kopf wurde Elvis Presleys „Devil in Disguise“ wieder zum Leben erweckt, mit authentischem Exotik-Charme Barry Manilows „Copacabana“ ins Publikum geschmettert. Dabei durften auch immer wieder die merkwürdigsten Instrumente zum Einsatz kommen, wie etwa Ukulele, Luftgitarre oder das sogenannte „Didgeridingdong“, eine Art mehrstimmige Kuhglocke aus südamerikanischen Gefilden. Herrlich auch die spaßigen Zwischeneinlagen, in welchen etwa die komplette Band wie in einem Standbild eingefroren war oder inmitten eines spannenden Songs sorgfältig die Mikrofone mit Desinfektionsspray bearbeitete.

Partyfeeling entschädigt für Zeit ohne Konzerterlebnisse

Ob nun mit Solo-Gesang, in wilden Gesangsduellen oder mit der vereinten Stimmgewalt der gesamten Band: Das ausgelassene Party- und Las-Vegas-Feeling entschädigte rasch für die vielen Wochen, in denen an aufregende Konzerterlebnisse nicht einmal zu denken war. Und am Ende durften weder die berühmte „Disco-Time“ mit Long Tom Silver alias Thomas Haala und die immer wieder genüssliche Bee-Gees-Persiflage nicht fehlen.

Im Rahmen dieses mitreißenden Musikspektakels wurde darüber hinaus auch wunderbar für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. An der schummrigen Elvis-Bar konnte man alle erdenklichen Erfrischungsgetränke genießen, inklusive farbenfroher Cocktail-Kreationen, die solch ausgefallene Namen wie „Karl Heinz“ oder „Günther Presley“ trugen - ausgeschenkt von Stadtbergens Zweitem Bürgermeister Michael Smischek höchstpersönlich. Eine aufregende Liederreise, die sich von Italien bis in die Karibik erstreckte und Evergreens mit ausgelassener Partystimmung in einem einzigartigen Konzerterlebnis verband - das haben viele Besucher in solch schwierigen Zeiten einfach mal wieder gebraucht.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen