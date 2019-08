vor 38 Min.

Bei Martin Wendler dreht sich alles um den Neuntöter

Der Augsburger Tierfotograf und Naturschützer Martin Wendler beobachtet in der Deuringer Heide einen seltenen Vogel. Er hat noch einen großen Wunschtraum.

Von Ingrid Strohmayr

Bei Martin Wendler dreht sich im Moment alles um seinen auserkorenen Lieblingsvogel, den Neuntöter. Der zieht derzeit in der Deuringer Heide und auf der „Ponte“ in der Nähe des Golfplatzes seine Brut auf. „Erstmals habe ich den Neuntöter vor vier Jahren hier an seinem Lieblingsplatz, dem Kirschbaum entdeckt, heuer ist er zum fünften Mal Mitte Mai angekommen. „Ich bin so glücklich, wenn der Erste da ist.“ Dafür nimmt er einiges auf sich, übernachtet mit dem Schlafsack unter freiem Himmel mit griffbereiter Kamera. Für ihn sind die Neuntöter eine „Symbolart“, die Pyramidenspitze einer intakten Umwelt.

Davon konnten sich jetzt auch Klaus Janke, Peter und Petra Olbrich vom Landesverband für Vogelschutz der Kreisgruppe Landsberg/Lech bei einem kleinen Rundgang durch die Heide überzeugen. „Unglaublich, dass dieser so scheue Vogel sich von uns nicht irritieren lässt und sich aus nächster Nähe zeigt, er kennt wohl die Spaziergänger“, sagen die Experten. „Auch die Stadt Stadtbergen tut hier viel, um den Lebensraum des Neuntöters zu sichern und zu verbessern“, erklärt Wendler.

Für die Eidechsen werden Natursteine abgelagert

Der Kirschbaum, sein Lieblingsplatz drohte auseinanderzubrechen, so wurde dieser durch den Bauhof mit einem Spanngurt gesichert. Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz versichert, dass neben dem alten ein junger Kirschbaum gepflanzt wird, falls der große Baum irgendwann abstirbt. In Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde gibt es einen abgestimmten Plan mit weiteren Hecken, Sträuchern und Baumpflanzungen. Zusätzlich werden für die Eidechsen Natursteine abgelagert.

„Es ist schon ein Erlebnis vom Neuntöter, mit seinem fröhlichen Gezwitscher geweckt zu werden“, erzählt der 59-Jährige, der in Welden aufgewachsen ist und sich bereits als Jugendlicher den örtlichen Naturschützern angeschlossen hat. Der gelernte Elektromechaniker zählt sich zu den Abenteurern und kam durch seine Auslandsreisen in den 80-er-Jahren zum Fotografieren. Auf einer dreimonatigen Motorradtour durch Nordamerika sah er die ersten Grizzlys und war fasziniert, doch die technische Foto-Ausrüstung fehlte. So sparte er sich die ersten Makro- und Teleobjektive samt Stativ zusammen, lieh sich die erste Profikamera, eine in Fachkreisen legendäre Canon F1.

Löwen und Ozelots in freier Wildbahn

Damit begann seine Karriere als Tier- und Landschaftsfotograf, der bei der renommierten Bildagentur Okapia von Michael Grzimek angenommen wurde. Er setzte Löwen und Ozelots in freier Wildbahn für namhafte Zeitschriften und Magazine im In- und Ausland gekonnt in Szene. Reportagen, auch über Wilderei und illegalen Handel mit exotischen Tieren folgten, wie in den 90-er-Jahren die zehnminütigen ZDF-Reportagen mit Petra Gerster, die sich mit Trophäenjagden in Afrika oder dem Aussterben der heimischen Wildkatzen auseinandersetzten. Besonders stolz ist Wendler über seinen Brasilien-Länderband mit prächtigen Tier- und Landschaftsaufnahmen mit weiteren Auflagen über Rio de Janeiro und den Amazonas und „Pantanal – amphibisches Wunderland“.

An einen der vielen TV-Beiträge erinnert sich der Tierfotograf noch gerne. Zum Thema „Stopp dem Papageienhandel“ war seine Interviewpartnerin die damalige Umweltministerin und heutige Bundeskanzlerin Angela Merkel. „Hier ging es um den Schutz des seltensten Vogels der Welt, dem Spix Ara. Ziel war und ist es, die Tierschutzgesetze zu verschärfen“, betont Wendler. Für ihn selbst hat sich mit der Digitalisierung viel geändert. Früher wurden für ein gutes Bild 100 Mark bezahlt, heute kriegt man einen Euro“, bedauert der Fotograf.

Abschiednehmen von den geliebten Neuntötern

Spätestens Ende des Monats heißt es für den „Wendler von der Ponte“ Abschiednehmen von seinen geliebten Neuntötern, die sich mit den Jungtieren auf die weite Reise nach Afrika begeben. Er hat tolle Aufnahmen für einen Kalender im Kasten, ein Buchprojekt mit dem Arbeitstitel „Ein Jahr mit dem Neuntöter“ steht an. Einen Wunschtraum hat er noch: Tierbeobachtung aus dem All. „Dadurch könnte aufgezeigt werden, welche Gefahren auf dem gesamten globalen Vogelzug vorherrschen.“

