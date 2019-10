vor 33 Min.

Bei MixDur springt der Funke über

Ein beschwingter Abend mit dem Zusmarshauser Chor

Mit dem Spiritual „In That Great Gettin’ Up Mornin’“ startete MixDur der Chorgemeinschaft Zusmarshausen im voll besetzten Saal in ein schwungvolles Konzert. Von Anfang spürt man die Begeisterung der Sänger und ihres Leiters Hans Mayer. Das Publikum dankt es von Anfang an mit viel Aufmerksamkeit sowie dem entsprechenden Applaus.

Mit wunderschönen modernen Melodien, wie „Dieser Weg“ von Xavier Naidoo, „Hold Back the River“ und „Little Smile“, bei dem Larissa Stüttem souverän den Solopart übernimmt, geht es weiter. Man kann sich das Lächeln kaum verkneifen bei dem leicht kabarettistisch angehauchten „Carmen Forever“ von G. Bizet, bei dem Corinna Grassl-Roth voll in ihrer Solo-Rolle aufgeht. Nach „Roar“ von Katie Perry, „That Lonesome Road“ und „Music“ geht es in die Pause. Nachdem die Männer sich etwas ausruhen konnten, steigen sie bei „Rock mi“ von VoxxClub voll mit ein. Mit diesem Pflichtstück nimmt MixDur übrigens auch beim Wertungssingen vom Augsburger Sängerkreis am 16. November in Stadtbergen teil. Nachdem sich das Ensemble mit „Viva l’ amor“ nach Italien begeben hat, geht es über den Bodensee mit „O Hoamatle“ und der Schweiz nach Mazedonien, „Sto mi e milo“. Humoristisch wird es noch mal mit Vogelprostitution beim „Vogellied“ der A-cappella-Gruppe Maybebop und dem „Mambo“ von Herbert Grönemeyer. Mit „Some Nights“ und „Take Me Ho-me“ der Vocal Group Pentatonix ist dann leider der Endspurt eingeläutet. Erst nach einer ausgiebigen Zugabe endet der musikalische Abend. (AL)

