Bei Siegfried Refle tickt jede Uhr anders

Der Weldener hat mittlerweile rund 200 Exemplare in seiner Wohnung hängen. Mit der Umstellung auf die Sommerzeit muss er daher schon zwei Tage vorher beginnen.

Von Michaela Krämer

Für die meisten Menschen bedeutet es nicht viel Aufwand, wenn in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Uhren um eine Stunde vorgestellt werden. Für Siegfried Refle aus Welden hingegen schon: Denn: Er ist Uhrensammler. In seiner Wohnung hängen mehr als 200 Wanduhren und Regulatoren.

Und so fängt Refle bereits zwei Tage vor der Zeitumstellung damit an, eine Uhr nach der anderen vorzudrehen. Ein Vorgang, der zwar viel Zeit in Anspruch nimmt – aber Refle ist Rentner und hat Zeit. Alle Uhren wird er ohnehin nicht umstellen, sagt er, da würde er sicher zwei Wochen dafür brauchen.

Immer wieder kommen neue Stücke hinzu

Vor rund zehn Jahren hat Refle seine Leidenschaft für Wand- und Standuhren sowie Regulatoren entdeckt. Immer wieder kommen neue Stücke hinzu. „Ich kann einfach nicht Nein sagen, wenn ich auf Flohmärkten unterwegs bin“, sagt er. Dabei sammelt er nicht wegen einer möglichen Wertanlage, er sammelt aus Leidenschaft. „Mir macht das Feilschen um die Uhren richtig Spaß, auch wenn es um 50 Cent geht“, sagt er. Die Krux an seinem Sammeltick liegt einfach daran, dass er immer wieder andere Modelle auf Märkten entdeckt, die er toll findet.

Seine Lieblingsuhr ist eine Standuhr aus dem Jahr 1836. Obwohl ihm ein Händler dafür schon richtig viel Geld geboten hat, will Sigi Refle sie nicht verkaufen. „So was bekomme ich so schnell nicht wieder.“ Eine Uhr aus Meißner Porzellan mit Blütendekor und eine Standuhr hat erst kürzlich auf dem Trödelmarkt erstanden. Das Besondere an den Zeitmessern ist schnell erklärt: Jede tickt anders. Die einen laut, die anderen zart, ein Kuckuck schreit, einige lassen einen Gongschlag oder eine Melodie erklingen.

Zur vollen Stunde ist bei ihm einiges geboten

Ihn stört das ständige Ticken nicht. Seine Freunde behaupten, er sei genauso verrückt wie seine Uhren: „Bei dir tickt es auch nicht richtig, sagen sie.“ Aber darüber kann der Weldener nur lachen. Zur vollen Stunde ist bei ihm akustisch einiges geboten. „Die große Standuhr ist so laut, da bin ich selbst schon einmal vor Schreck fast aus dem Bett gefallen.“ Einiger seiner Uhren stehen deshalb auch still. „Außerdem würde es zu viel Arbeit machen, sie alle aufzuziehen“, gibt er zu.

Viele Reparaturen macht er heute inzwischen selbst. Mithilfe von Fachbüchern und in Gesprächen mit Uhrmachern und Sammlern hat er schon Routine bekommen, um herauszufinden, warum manche Uhren stehen geblieben sind. Sigi Refle interessiert sich auch sonst für alte Sachen. Und deshalb versäumt auch nachmittags nie die Fernsehsendung „Bares für Rares“. Er selbst jedoch lebt am liebsten ganz ohne Uhr. Denn: „Zeit ist für mich relativ unwichtig“, sagt Refle.

