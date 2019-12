vor 5 Min.

Bei Starkregen heißt die Lösung Lech

Für die neuen Baugebiete im Königsbrunner Südosten entsteht ein Niederschlagswasser-Management. Was das für die künftigen Bewohner bedeuten könnte.

Von Hermann Schmid

Hausbesitzer in Königsbrunn mussten sich bislang, wenn überhaupt, vor allem über Wasser von unten den Kopf zerbrechen. Für die neuen Baugebiete im Südosten muss sich die Stadt jetzt auch um Wasser von oben kümmern. Ein so genanntes „Niederschlagswasser-Management“ ist erforderlich, weil beide Baugebiete in der weiteren Schutzzone III des Trinkwasserschutzgebiets für Augsburg und Königsbrunn liegen.

Das dort anfallenden Niederschlagswasser von öffentlichen Straßen, Geh- und Radwegen und Parkplätzen sowie von privaten Dächern, Stellplätzen und Garagen dürfen nach einer Vorreinigung ins Grundwasser gelangen, informierte Jörg Kratzer vom technischen Bauamt jüngst die Mitglieder im Bauausschuss. Einzige Ausnahme: Man leitet es in einen sogenannten „Vorfluter“, wo es sehr stark verdünnt wird. Für Königsbrunn wäre dies der Lech.

Nachdem Kratzer die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Lösungen vorgestellt hatte, einigte sich das Gremium auf diese Variante. Sie hat allerdings Auswirkungen auf beide Baugebiete: Damit das Regenwasser im natürlichen Gefälle abfließen kann, muss das Areal um einen Meter angehoben werden. Die Kosten dafür werden auf die Grundstücksbesitzer umgelegt.

Kratzer hatte zuvor den Stadträten drei prinzipielle Lösungen skizziert, die der Friedberger Ingenieur Michael Mlaker ausgearbeitet hatte. Mit „Substratfilterschächten“ lasse sich eine sehr hohe Reinigungsqualität erreichen. Weil pro Schacht aber maximal 500 Quadratmeter versiegelte Fläche angeschlossen werden können, wären allein für die öffentlichen Flächen etwa 100 solcher Schachtanlagen nötig. Sie sind sehr teuer und verursachen hohe Wartungskosten.

Eine weitere Alternative wäre die „Muldenversickerung“, bei der das Niederschlagswasser über „belebte Bodenzonen“ gereinigt in den Untergrund gelangt. Für öffentliche Flächen wären 17 Mulden nötig, zudem müsste für jedes Grundstück eine angelegt werden. Um genügend Abstand zum „mittleren Höchsten Grundwasserstand“ zu haben, müssten dafür das Bodenniveau um einen Meter angehoben werden – wodurch grundsätzlich Keller in den Häusern möglich werden. Den Vorteilen von geringen Baukosten (circa 2,7 Millionen Euro) und -zeiten stehen mehrere Nachteile gegenüber: ein großer Flächenverbrauch, keine Sicherheitsreserven für Starkregen, das Risiko eines schnellen Grundwasseranstiegs.

Deutlich sicherer – aber mit 6,2 Millionen Euro auch deutlich teurer – ist es laut Kratzer, wenn das Niederschlagswasser über einen Kanal zum Lech geleitet wird. Zudem müssen als Vorsorge für Starkregen zwei Regenrückhaltebecken angelegt werden. Diese Kosten würden teilweise in die stadtweite Kalkulation der Gebühren einfließen, könnten teilweise über eine Entwässerungssatzung auch auf die Grundstücke im Baugebiet umgelegt werden. Auch hier muss das Gelände um einen Meter höher gelegt werden. Der Aufwand ist noch nicht kalkuliert. Als Variante präsentierte Kratzer, die Regenrückhaltebecken als Versickerungsbecken auszuführen. Dadurch könnte das Baugebiet wie vorgesehen zügig weiterentwickelt werden und in zwei Jahren baureif sein. Planung und Bau des Ableitungskanals zum Lech werden einige Jahre länger dauern.

In der Aussprache brachte Stadträtin Doris Lurz (Grüne) Zisternen für Hausbesitzer ins Gespräch. Das Regenwasser könnte darin gespeichert und für die Gartenbewässerung oder gar als Brauchwasser genutzt werden. Keine zuverlässige Lösung, fanden Alexander Leupolz (CSU) und Helmut Schuler (Freie Wähler), da man nicht sicher sein könne, dass die Zisternen bei einem Starkregen auch aufnahmefähig seien. Die Stadt müsse schon aus juristischen Gründen auf eine Lösung achten, die unabhängig vom Engagement der Bewohner des künftigen Stadtteils funktioniere. Leupolz sah als weiteren Vorteil, dass sich die Grundwassersituation für die Grundstücke im Westen nicht verändern werde. Letztlich entschied sich der Bauausschuss einstimmig für die letzte Variante, nur beim Punkt „Regenwasserkanal zum Lech“ stimmte Doris Lurz dagegen.

