Bei den Lechschützen kann man bald auch Bogen schießen

Alle vier Wettkampfteams aus Ellgau schaffen den Aufstieg. Neue Sparte geplant

Bilanz über ein erfolgreiches Jahr haben die Ellgauer Lechschützen bei ihrer Jahreshauptversammlung gezogen.

In seinem Rückblick berichtete Vorsitzender Olaf Schmid, dass die Lechschützen 156 Mitglieder haben (Stand Januar 2020).

Zum Schützenverein zählten 46 Jungschützen, sagte André Müller in seinem Bericht zur Jugendarbeit. Beim Fernwettkampf erzielten sie im Finale hervorragende Podestplätze. Der Verein richtete das Gaujugendpreisschießen mit 131 Teilnehmern aus 21 Vereinen aus. Ramona Münzinger erreichte im Bezirkspokalschießen den ersten Platz. Sportleiter Jörg Schlembach informierte, dass sich alle vier Rundenwettkampfmannschaften in der Saison 2018/2019 über einen Aufstieg in die höhere Liga freuten.

Als neue Sparte planen die Lechschützen Ellgau ab 2020 das Bogenschießen, Interessenten können sich beim Vorstand oder beim Jugendleiter melden.

Vorstand Olaf Schmid durfte Ramona Münzinger, Barbara Schindele, Rebecca Münzinger, Kristina Büchele und Christoph Mayer das Bayerische Meisterschützenabzeichen überreichen. Petra Schindele wurde mit dem Sebastiani-Orden in Bronze geehrt.

Für zehn Jahre Mitgliedschaft erhielten die Vereinsehrennadel in Bronze Barbara Schindele, Tina Lutz, Laura Schindele und Petra Schindele.

Christoph Mayer freut sich über die Vereinsehrennadel in Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft.

Seit 50 Jahren halten den Ellgauer Lechschützen Manfred Baur, Johann Niedermeier, Rudolf Schafnitzel und Heinrich Uffelmann die Treue. Sie wurden mit der Vereinsehrennadel in Gold ausgezeichnet. (rogu)

