vor 55 Min.

Bei der Aretsrieder Dorfweihnacht ist viel Musik drin

Am 7. und 8. Dezember findet wieder die traditionelle Aretsrieder Dorfweihnacht statt. Christian Sirch, Julia Hartmuth, Angela Hauser und Gerhard Hauser (von links) sind schon in Feststimmung.

Der Musikverein organisiert in Aretsried wieder einen stimmungsvollen Christkindlmarkt.

Weihnachtlich wird es am zweiten Adventswochenende, 7. und 8. Dezember, wieder rund um das Vereinsheim in Aretsried. Einmal im Jahr verwandelt sich der Dorfplatz des kleinen Fischacher Gemeindeteils in einen stimmungsvollen Christkindlesmarkt. Die traditionelle Aretsrieder Dorfweihnacht steht heuer schon zum 15. Mal im Kalender.

Die beliebte winterliche Freiluftveranstaltung lädt zwei Tage lang wieder zum Bummeln und zum geselligen Beisammensein ein. Als der Aretsrieder Kulturträger schlechthin ist die Musikkapelle im Jahreslauf nicht nur für die Umrahmung vielfältiger kirchlicher und geselliger Veranstaltungen zuständig.

Verkaufsbuden und vielfältige kulinarische Angebote

Die Musiker um ihren Vorsitzenden Christian Sirch zeichnen alljährlich auch für die Organisation der Aretsrieder Dorfweihnacht verantwortlich. Auf dem zentralen Platz vor dem Vereinsheim und im angrenzenden Freiluft-Pavillon locken Verkaufsbuden und vielfältige kulinarische Angebote. Der Startschuss für den Weihnachtsmarkt – er findet bei jeder Witterung statt – fällt am Samstag, 7. Dezember, um 19 Uhr. Die Attraktion ist erneut die beliebte Aretsrieder Schneebar, an der es im Schein von romantischen Schwedenfeuern Hochprozentiges und Heißes gibt: im Angebot sind Hot Caipis, Hot Chocolate, Glühwein, Punsch und vieles mehr.

An beiden Tagen locken die Verpflegungsstände mit Bratwürstl vom Grill, herzhafter Gulaschsuppe, Kaffee, Waffeln und selbst gebackenen Kuchen. Auch frisch geschlagene Christbäume in allen Größen und Sorten aus der heimischen Staudenregion sind im Angebot. Eine große Weihnachtstombola mit attraktiven Preisen rundet das Angebot ab.

Ein stimmungsvolles Adventskonzert in der Pfarrkirche

Am Sonntag, 8. Dezember findet der Weihnachtsmarkt seine Fortsetzung. Zum Auftakt gibt es um 13.30 Uhr ein stimmungsvolles Adventskonzert in der örtlichen Pfarrkirche St. Pankratius. Mitwirkende dieser besinnlichen Stunde sind verschiedene Bläsergruppen und Ensembles der Aretsrieder Musikanten unter der Leitung von Thomas Schneider, die vereinseigene Alphorngruppe, sowie der örtliche Kirchenchor unter der Leitung von Irina Spengler. Zwischen den Instrumental- und Gesangsbeiträgen werden weihnachtliche Geschichten erzählt.

Auch nach dem Konzert geht es bei der Dorfweihnacht musikalisch weiter: mit adventlichen und weihnachtlichen Weisen sind eine Bläsergruppe und die Alphorngruppe der gastgebenden Aretsrieder Musikanten zu hören. Für 15.30 Uhr haben Bischof Nikolaus und Knecht Rupprecht ihren Besuch angekündigt. Selbstredend, dass sie für alle braven Buben und Mädchen einen großen Sack voll süßer Geschenke im Gepäck haben.

Die Ausgabe der Preise aus der wie immer reichhaltig bestückten Weihnachtstombola ist für 16.30 Uhr vorgesehen. Gegen 17 Uhr klingt die Aretsrieder Dorfweihnacht aus. (wkl)

Themen folgen