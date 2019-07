00:32 Uhr

Bei der Festwoche sprang der Liebesfunke über

Elisabeth und und Benno Raba aus Thierhaupten feiern goldene Hochzeit

Goldene Hochzeit feierten in Thierhaupten Benno und Elisabeth Raba (geborene Egenberger). „Auf der Thierhauptener Festwoche hat es plötzlich so richtig gefunkt, obwohl wir bereits in unserer Kindheit und Jugendzeit nicht weit voneinander wohnten“, erzählt die Jubilarin. In der Pfarrkirche St. Peter und Paul gaben sich die Jungverliebten vor Pfarrer Johann Merk das Jawort fürs Leben. Im Laufe der Ehejahre erblickten drei Kinder, Benno jun., Monika und Anne, das Licht der Welt. Mittlerweile bereichern sechs Enkelkinder das Familienleben.

1968 übernahm Benno Raba in dritter Generation den Bäckerei-Familienbetrieb seiner Eltern Benno und Klara Raba. 2004 übergab der Jubilar seinem Sohn Benno jun. den Backwarenbetrieb in der Ortsmitte Thierhauptens.

Bevor der Jubilar nach insgesamt 62 Arbeitsjahren in den verdienten Ruhestand übertrat, war er ein leidenschaftlicher Imker. „Ich betreute zeitweise sogar über 30 Bienenvölker“, erinnert sich der Hobbyimker mit Stolz. Auch für seine Ehefrau Elisabeth ist Langeweile ein Fremdwort. Mit großem Engagement und viel Fleiß ist sie immer noch in der Bäckerei an der Herzog-Tassilo-Straße tätig.

Zum großen Gratulantenkreis gehörten neben der Familie, Nachbarn und Freunden auch Bürgermeister Toni Brugger, der dem „Bäck“, wie Benno Raba von Freunden und Bekannten liebevoll genannt wird, und seiner Gattin Elisabeth die Glückwünsche der Marktgemeinde überbrachte.

Des Weiteren gratulierten der Imkerverein, der Gesangsverein Harmonie Thierhaupten, der Heimat- und Trachtenverein Thierhaupten sowie der hiesige Kameraden- und Soldatenverein. (peh)

