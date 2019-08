vor 37 Min.

Bei der Kulturina spielt die Musik an allen Ecken

Am Freitagabend begann das Gersthofer Stadtfestival Kulturina in seiner neunten Ausgabe. Selbst ein Regenschauer konnte die gute Laune der Besucher nicht trüben.

Von Gerald Lindner

Gersthofen Pünktlich zum Beginn musste es dann doch noch ein paar Tropfen regnen: Doch schon zur Eröffnung des Gersthofer Stadtfestivals Kulturina ließen sich Tausende Besucher nicht von einem Schauer abhalten. Dieses findet in diesem Jahr bereits zum neunten Mal statt. Bis Sonntagabend sind nun 75 Stunden Liveprogramm auf drei Bühnen und vielen anderen Standpunkten im Gersthofer Stadtzentrum zu erleben.

Auffallend war schon zu Beginn, dass die rund 40 Aktiven des Organisationsteams vom Verein lebendige Innenstadt Gersthofen sehr entspannt waren. Dieser Verein veranstaltet die Kulturina und ist auch für das Programm und die Auswahl der Stände verantwortlich. „Bereits an unserem großen Aufbautag am Mittwoch fanden sich 25 Mithelfer ein, sodass wir alles reibungslos Stück für Stück abarbeiten konnten“, sagt Patrick Haas vom Organisationsteam. Und auch die letzte Sicherheitsbesprechung am Freitag um 16 Uhr sei ohne Beanstandung verlaufen.

Möglichst früh nach Gersthofen kommen und lange bleiben

„Kommt möglichst früh und bleibt möglichst lange“, appellierte Veranstaltungsleiter Max Poppe bei der offiziellen Eröffnung auf der großen Bühne am Rathausplatz. Dies sei der schönste Lohn für die Arbeit der Kulturina-Macher. Bürgermeister Michael Wörle meinte, unter den zahlreichen Zuschauern lauter Stammgäste zu erkennen: „Denn wer Freitagabends um 19 Uhr schon hier ist, der wartet bereits seit vorigem Jahr darauf, dass es endlich weitergeht.“

Wörle verwies auch darauf, dass sich am Festival neben den Gästen auf den drei Bühnen auch viele örtliche Vereine beteiligen. „Das gibt’s in dieser Art, dieser Größe und auch noch ehrenamtlich organisiert so nicht wieder!“

Danach ließen die Musiker der Band Donkeyhonk Company harte Rockklänge von der großen Bühne schallen. Wie sinnvoll es war, diesmal die mobile 700 Quadratmeter große Überdachung Magic Sky zu mieten, erwies sich gleich in den ersten Minuten: Denn der kurze Regenschauer berührte die Zuschauer überhaupt nicht, während sich andere Besucher dicht an den Ständen drängten, die im Stadtpark Schirme oder Zeltdächer aufgestellt hatten.

Auch im Gersthofer Stadtpark

Dort eröffnete der Sänger Xavier Darcy mit charakteristischer Stimme und Balladen zur Gitarre das Programm der Bühne zwei. Und diente so als Aufwärmer für die später auftretende Formation Troy of Persia. Während die große Bühne auf dem Rathausplatz heuer wegen des Dachs etwas kleiner und filigraner ausgefallen ist als voriges Jahr, ist die Auftrittsfläche im Stadtpark deutlich gewachsen.

Ein wahres Stammpublikum hat die dritte Bühne vor dem Ballonmuseum. Viele holten sich an der Bar vor dem Museum einen frisch gemixten Drink und lauschten dann der Musik der Gruppe Muntermonika aus dem Landkreis-Norden. Spät am Abend sorgte dann dort das Duo Solemio für italienisches Flair.

