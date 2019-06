00:35 Uhr

Bei der Polizei geht keiner ran

Noch kein Signal. Was tun im Notfall?

Die Störung der Telefonanlage bei der Polizei in Zusmarshausen ist noch nicht behoben. Seit Freitag ist die Telefonnummer (08291/1890-0) der Inspektion aus dem Netz der Telekom nicht mehr zu erreichen. Kurios: Für Vodafone-Kunden gilt das laut Polizei nicht. Man arbeite mit Hochdruck daran, eine Lösung zu finden, erklärt ein Sprecher. Im Laufe der Woche solle sich das Problem erledigen. Doch was, wenn ein Notfall auftritt? Die Beamten bitten darum, in dringenden Fällen den Notruf 110 zu wählen. Alle anderen werden gebeten, direkt die Vermittlung des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord unter der Telefonnummer 0821/323-0 zu wählen.

Bislang sei es wegen der Telefonstörung noch zu keinen größeren Problemen gekommen, versichert Michael Jakob vom Präsidium. Er sei froh, dass die Störung nicht den allgemeinen Notruf 110 betreffe. „Das wäre ein echtes Problem.“ Doch auch dafür gebe es Pläne. Sollte die Nummer einmal nicht zu erreichen sein, müsste man auf die 112 ausweichen, so Jakob. (kinp)

