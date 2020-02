vor 40 Min.

Bei der Spülung sind jetzt auch die Stadtteile dran

Diese Straßen und Bereiche Gersthofens sind als nächstes betroffen

Von Gerald Lindner

Die Spülungen des Gersthofer Trinkwasser-Leitungsnetzes gehen auch in der kommenden Woche weiter. Inzwischen sind die Fachfirmen so weit fortgeschritten, dass jetzt auch in den Stadtteilen gespült werden kann. So ist am Donnerstag, 5. März, bereits der westliche Stadtteil Hirblingen mit den Spülungen dran.

„Die Arbeiten verliefen mit Ausnahme des Montags, als Sturm Sabine uns einen Strich durch die Rechnung machte und wir mit einigen Bereichen auf Freitag ausweichen mussten, reibungslos und nach Plan“, sagt Rathaussprecherin Ann-Christin Joder.

Im Zuge der Spülungen wird das Wasser von der Fachfirma nach einem neuen Verfahren auch analysiert. Eine Ursache für die Verkeimung sei bisher allerdings noch nicht entdeckt worden, so Joder weiter.

Folgende Bereiche werden in der zeit von Montag bis Donnerstag, 2. bis 5. März, gespült:

Augsburger Straße 82-130, Hotel Asgard, Kapellenstraße 69-81 und 74/74a, Ostendstraße 4-20, Roseggerstraße 1-29, Kolpingkindergarten, Wilhelm-Busch-Weg 1-7, Heinrich-Heine-Weg 10-24, Peter-Dörfler-Straße 1-8, Römerstraße 2-28, Ganghoferstraße 1-25, Mörikestraße 1-15, Uhlandstraße 1-16, Stormstraße 1-5, Paul-Keller-Weg 1-4, Adelbertstraße (McTREK, Clever Fit), Paul-Gerhardt-Weg 1 und 2 (Pflegeheim Diakonie), Tiefenbacherstraße (Zulassungsstelle, Straßenmeisterei, Autobahnpolizei), Ziegeleistraße (International School, Faurecia), Porschestraße (Porsche), Stuttgarter Straße (DHL, Ikea), Ziegeleistraße (Marktkauf, Villa Tiefenbacher), Augsburger Straße 143-162, Autohaus Strobel, AHA, Autowelt Simon, Römerstraße 13a-54a, Baustelle Römertor, Paul-Keller-Weg 3-10c, Am Hang, Mühlweg, Otto-Hahn-Straße 1-10 (Riegele, Rennig Beton, Nagel Baumarkt), Wernher-von-Braun-Straße.

Gersthofer Straße (Feuerwehr), Neusässer Straße, Dr.-Beyer-Straße, Karwendelstraße, Südstraße, Mühlfeldstraße, Georgenstraße, Ulrichstraße, Blasiusstraße, Afrastraße, Kornblumenweg, Täfertinger Straße, Wertinger Straße 3-42 (Biohof Mayer, Hofladen Brem, Gaststätte Heimgarten), Batzenhofer Straße und schließlich Nelkenstraße 1und 2.

„Kurzfristige Änderungen können eventuell erfolgen“, betont Ann-Christin Joder. Selbstverständlich stehe den Bürgern für weitere Fragen auch die „Servicehotline Wasser“ nach wie vor zur Verfügung: unter der Telefonnummer 0821/2491-333.

Themen folgen