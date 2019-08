vor 38 Min.

Bei diesem Feuerwehrmann brennt in der Küche nichts an

Marc Gerich ist Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr in Thierhaupten und heuer erstmals für die Leitung der Festzelt-Küche verantwortlich. Er hofft, dass an den sechs Festtagen bei der Verpflegung der tausenden Festgäste „nicht`s anbrennt".

Marc Gerich schlüpft während der Festwoche in Thierhaupten in die Rolle des Küchenchefs. Bei den Vorbereitungen kann er sich auf ein tolles Team verlassen.

Von Claus Braun

Am Dienstag, 13. August, beginnt in der Marktgemeinde die traditionelle Festwoche. An sechs Tagen feiert dabei die Freiwillige Feuerwehr ihren 145. Vereinsgeburtstag und ist gleichzeitig für die Durchführung der sechs Festtage verantwortlich. Eine ganz besondere Verantwortung trägt dabei Marc Gerich.

Er hat als Mitglied des 14-köpfigen Festausschusses die Leitung der Festzeltküche inne. Die 53. Auflage der Festwoche ist nämlich das Jahr „Eins“ nach Heidi und Werner Mayr, die nach den letztjährigen Festtagen nach fast 20 Jahren den Kochlöffel an den berühmten Nagel gehängt haben.

Einen wertvollen Erfahrungsschatz angesammelt

Bammel vor der großen Verantwortung hat der 44-jährige Kaminbauer tätig ist, nicht. Bereits während des vergangenen Jahres hat er den Mayrs an allen Festtagen über die Schultern geschaut und sich dabei wertvollen Erfahrungsschatz angesammelt. Zudem wird er von Mayrs Sohn Richard und dessen Frau Michaela tatkräftig unterstützt, die selbst schon Jahre bei ihren Eltern in die „Festwochen-Schule“ gegangen sind. Auch Susanne Steinbacher, eine Ur-Feuerwehrlerin ist mit im Boot und war in erster Linie für die Personaleinteilung der rund 300 benötigten Frauen und Männer zuständig.

Für Marc Gerich ist das gesamte Team wichtig. Er selbst sieht sich als Teamplayer, der verantwortlich sei-nen Kopf hinhält, wenn es irgendwo mal kracht oder nicht rund läuft, sagt er und lächelt. Auch weiß er, dass er sich auf seine Frau Petra und die beiden gemeinsamen Söhne Marius und Jonathan verlassen kann. Sie halten ihm den Rücken frei und wollen so oft es geht, Hand anlegen. Gerne erinnert Gerich sich noch an den Abend, als er im vorigen Jahr von der Sitzung des Festausschusses heimkam und von seiner großen Verantwortung berichtete. „Jonathan hat spontan gesagt, dass es selbstverständlich ist, dass es der Papa machen soll, damit die Festwoche in Thierhaupten weiter wie gewohnt gefeiert werden kann“, sagte er.

4500 Hähnchen bestellt

Der neue Küchenchef bringt für die diesjährige Festwoche neben zwei kompletten Wochen Jahresurlaub freilich schon seit vielen Monaten eine Menge Zeit ein. Bereits im Februar hat er 4500 Hähnchen beim Großlieferanten, dem C&C-Großmarkt in Augsburg, vorbestellt oder die vielen Gerätschaften wie Grills und Öfen reservieren lassen. Stunden hat er nicht aufgeschrieben, versichert er. „Wichtig ist, dass das große Ganze gelingt und da will ich meinen Teil dazu beitragen.“.

Neben der Küchenorganisation für die Festwoche ist Marc Gerich ein Feuerwehrler durch und durch. Aufgewachsen ist er in Oberhausen bei Neuburg, hat Fußball gespielt und im Schützenverein die Scheiben ins Visier genommen. Mit 16 Jahren gingen er und viele seine Kumpels zur aktiven Wehr, wo er seitdem seine Berufung gefunden hat.

Bestens integriert und engagiert

Als er im Jahr 2000 nach Thierhaupten zog, war es ihm klar, dass er sich schnell den dortigen Feuerwehrkameraden anschließt. Schon lange ist der gebürtige Neuburger somit im Ort bestens integriert und engagiert. Als Atemschutzgeräte-Wart und Gruppenführer trägt er große Verantwortung bei Übungen und Einsätzen. Zudem ist er als Beisitzer im Vorstand tätig und kümmert sich bei Veranstaltungen im Florianstüberl, den Grill- oder Sonnwendfeiern um das leibliche Wohl der Gäste. Sein Antrieb bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, anderen Menschen zu helfen. Zudem finde er dort „eine tolle Kameradschaft“, die ihm hilft, über besonders nach schwer zu verkraftenden Einsätzen hinweg zu kommen.

Längst sind ihm seine beiden Söhne Marius und Jonathan zur Feuerwehr gefolgt und üben nach Kräften bei der Jungfeuerwehr. Auch hier scheint eine Art Generationenwechsel vonstattenzugehen. Ganz so, wie bei der traditionellen Festwoche in Thierhaupten.

