vor 20 Min.

Bei diesen zwei Frauen geht Kirche Hand in Hand

In Gersthofen arbeiten die Konfessionen gut zusammen. Wie das Miteinander nach dem Abschied von Dekan Blumtritt weitergeht

Von Diana Zapf-Deniz

Der einstige evangelische Dekan und heutiger Oberkirchenrat Stefan Blumtritt schwärmte von der Ökumene in Gersthofen. Während früher Blumtritt und der katholische Pfarrer Ralf Gössl oftmals gemeinsam in Erscheinung traten, sind es heute zwei Frauen. Diese beiden Frauen sind sich in vielem ähnlich, leben ihren Glauben, stehen für ihre Kirchen und freuen sich ebenfalls sehr über das Miteinander in der Ballonstadt.

Anna Barth, Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Gersthofen, und Julia Winter, Pastoralassistentin in Ausbildung zur Pastoralreferentin, haben sich im evangelischen Pfarrbüro auf eine Tasse Tee getroffen und erzählen über ihre Laufbahnen und stellen dabei viele Gemeinsamkeiten fest. Sie leben in Gersthofen, Barth ist 38 Jahre alt, hat drei Töchter im Alter von zwei, fünf und sieben Jahren, Winter ist gerade 30 geworden und hat eine zweijährige Tochter und einen siebenjährigen Sohn.

Barth kommt aus München, Winter aus Dietmannsried. Beide unterrichten Religionsunterricht in der Pestalozzischule in Gersthofen, Julia Winter auch an der Mittelschule. „Die Ministrantenzeit war mein Glücksbringer“, schwärmt Winter. Sie durfte damals viel mit gestalten und wurde einbezogen. Das habe ihr Spaß gemacht und letztendlich habe sie ihr Hobby zum Beruf gemacht. Während ihres Studiums jobbte sie auf dem Wochenmarkt und am Lehrstuhl für Altgriechisch und Latein.

Beratung für Schwangere?

Die Pastoralassistentin ist in Gersthofen für das Kinder- und Familienpastoral zuständig. Seit Kurzem hat sie ein liturgisches Gewand, eine Albe in weiß-beige. Darüber freut sie sich richtig, denn trotz Studiums wird sie als Frau immer ein Laie bleiben, denn Priesterin dürfe sie nicht werden. „Dafür schwebt mir die Seelsorge und eventuell eine Schwangerenberatungsstelle vor“, verrät die ambitionierte Frau.

Anna Barth begeisterte schon immer die Kirche zum Mitmachen. „Die Konfirmation war eine wichtige Zeit für mich.“ Schon damals übernahm sie Verantwortung, hat Kurse geleitet und liebte es, Menschen zu begleiten, auch in der Seelsorge, wie bei Lacrima – Trauerbegleitung für Kinder. „Kirche ist für mich sehr sinnerfüllend und das Studium der Geisteswissenschaften war der Hammer.“ Neben dem Studium in München, Berlin und Neuendettelsau verdiente sie sich damals ihren Lebensunterhalt in der Altenpflege, mit Putzen und in einem Tante Emma Laden.

Gemeinsame Projekte haben sie immer wieder, so wie der Berggottesdienst heuer auf dem Müllberg. Zudem gibt es den Christenrat für Interessierte aus beiden Gemeinden, zu dem auch die beiden Frauen kommen. Dort werden neue Vorhaben besprochen und auch Ideen gesammelt, wo man zusammen auftreten könne. Der Advent werde gemeinsam eröffnet und das Osterfeuer wird ebenfalls zusammen angezündet, sodass es jeder mit in seine Kirche nehmen kann. Städtische Einrichtungen wie beispielsweise Kindergärten weihen beide ein.

Ideen zur Kulturina

Dass das hier in Gersthofen so gut funktioniert, liegt auch an der Stadt, die der Kirche gegenüber ganz viel Wohlwollen zeigt. Die Kirche werde hier in die Gesellschaft mit reingebracht. „Da ist ein ganz großer Respekt voreinander da und das ist etwas Besonderes in Gersthofen“, betonen beide. Man ist im Kontakt und im Gespräch. Barth und Winter überlegen, ob sie sich nicht auch beim Stadtfest Kulturina mit einbringen können.

Jeweils am ersten Freitag im März begehen die beiden Gemeinden miteinander den Ökumenischen Weltgebetstag. 2020 wird das Gastland Simbabwe in den Mittelpunkt gestellt und es wird Lieder von dort und landestypisches Essen geben. Der Kinderbibeltag ist ebenfalls ökumenisch. „Die Bibel verbindet uns einfach“, freuen sich die Christinnen. Im Februar wird es einen ökumenischen Spaziergang als Familienaktion geben. Die ökumenische Jugend plant auch immer wieder gemeinsame Aktionen.

Und dann gibt es in Gersthofen auch noch den gemischten Chor der Kantorei Gersthofen unter der Leitung von Dekanatskantorin Elisabeth Kaiser, der sich jeden Mittwoch im evangelischen Gemeindesaal trifft.

Dass die Verabschiedung Blumtritts in der katholischen Kirche stattfand, war alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Doch in Gersthofen funktioniere das ganz unkompliziert, freundschaftlich und normal, erzählen die beiden Frauen. Man sei untereinander befreundet und die Ökumene sei einfach da und lebe. Nachdem die Kirche sehr männerdominant sei, Frauen jedoch einen großen Prozentsatz an Ehrenamtlichen ausmachen, zeichnet sich in Gersthofen ein sehr schönes und realistisches Bild ab, das zwei Frauen hier gestalten. „Kirche ohne Frauen hätte nicht überlebt“, ist Barth überzeugt und es wird spannend werden, welcher katholische Bischof nach Augsburg kommen wird, denn je nachdem, wie dessen Einstellung sei, werde das auch Auswirkungen auf die Ökumene haben.

