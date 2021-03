vor 3 Min.

Bei einem Auffahrunfall in Horgau entstehen 1000 Euro Schaden

Weil er übersehen hatte, dass sie abbremst, fuhr ein 30-Jähriger in Horgau einer 57-Jährigen auf.

In Horgau fährt ein 30-Jähriger in das Auto einer vorausfahrenden Frau, als diese bremsen muss. Bei dem Auffahrunfall entsteht ein Schaden von 1000 Euro.

Am Donnerstagnachmittag übersah ein 30-Jähriger in der Augsburger Straße in Horgau auf Höhe der Tankstelle laut Polizei, dass die 57-Jährige im Auto vor ihm abbremsen musste. Er fuhr ihr auf und verursachte einen Schaden von 1000 Euro. (mjk)

