vor 31 Min.

Bei einem Unfall in Neusäß entstehen 8000 Euro Schaden

Einen Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro hat es am Dienstag nach einem Vorfahrtsfehler in Neusäß gegeben.

Weil sie einer Frau die Vorfahrt genommen hat, hat eine 36-jährige in Neusäß einen Unfall gebaut. Der Schaden ist so groß, dass beide Autos abgeschleppt werden müssen.

Einen Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro hat es am Dienstag nach einem Vorfahrtsfehler in Neusäß gegeben. Der Unfall passierte an der Kreuzung Biburger Straße/Hainhofer Straße.

Eine 36-jährige Autofahrerin wollte laut Polizei gegen 14.30 Uhr aus der Hainhofer Straße kommend die Biburger Straße überqueren. Dabei übersah sie das Fahrzeug einer 64-jährigen Frau, die auf der Biburger Straße stadteinwärts unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (thia)

Themen folgen