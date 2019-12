Bei ihnen ist Mode Familiensache

Plus Seit 30 Jahren gibt es im Modehaus Kinlinger in Meitingen Bekleidung. Vier Geschwister führen gemeinsam die Geschäfte. Und sie ergänzen sich hervorragend.

Das Modehaus Kinlinger ist ein waschechter Familienbetrieb aus dem Lechtal. In der Geschäftsführung sitzen vier Geschwister- Norbert, Reinhard und Gottfried Kinlinger sowie Schwester Alexandra Gistl. Sie erinnert sich gerne an ihre Kindheit im Geschäft zurück: „Ich wollte schon als kleines Kind immer gerne im Laden verkaufen und meine Brüder durften in der Schneiderei mithelfen.“

Das Hauptgeschäft befindet sich ebenso in Meitingen wie die zwei Filialen. Die Familie selbst stammt aus dem Ortsteil Herbertshofen. Dass das Modehaus Kinlinger heute die modische Anlaufstelle in Meitingen ist, dafür hat der Vater der vier Geschwister bereits im Jahr 1961 gesorgt. Damals legten der gelernte Schneider, Alois Kinlinger, und seine Frau Annemarie, in der Ulrichstraße in Herbertshofen den Grundstein fürs Unternehmen und vergrößerten den Betrieb im Jahr 1970 auf eine Fläche von 200 Quadratmetern.

Es gab zunächst ein Geschäft für Damenoberbekleidung

Im Jahr 1980 wurde das erste Ladengeschäft in Meitingen eröffnet. An dem Standort, an dem heute die Filiale „Easy Jeans & Fashion“ auf 250 Quadratmetern in der Schloßstraße 7 vornehmlich junge Mode verkauft, gab es zunächst ein Geschäft für Damenoberbekleidung. Später firmierten die Geschwister, die bereits früh auf den Familienbetrieb eingeschworen wurden, um zur GmbH und beschlossen im Jahr 1989: Jetzt wird neu gebaut.

Eben dieser Neubau bildet heute das Haupthaus von Kinlinger, in dem das Unternehmen im November 30. Jubiläum feierte. In der Schloßstraße 11 verkauft das Geschwister-Quartettt seither auf drei Ebenen und auf rund 1000 Quadratmetern namhafte Marken. „Vor allem diejenigen, die nach festlicher Mode suchen, werden hier fündig“, verrät Reinhard Kinlinger, der sich mit seinen Geschwistern gemeinsam um den Einkauf der Waren kümmert. So verhelfen die vier Geschwister Schul- und Tanzkursabsolventen ebenso zum schicken Outfit wie Gästen einer Hochzeit oder gar dem Bräutigam selbst. Auch große Größen bis zur Damengröße 52 oder zur Herrengröße 64 werden im Haupthaus angeboten.

„Die Ladeneinrichtung ist alles Marke Eigenbau“

Die Filialen „Blue Jeans & Fashion“ in der Via Claudia und „Easy Jeans & Fashion“ vertreiben junge Mode und Jeans. Inhaltlich betrachtet, bringen die Geschwister ganz unterschiedliche berufliche Erfahrungen ins Unternehmen mit ein: Norbert Kinlinger ist gelernter Schreiner und Einzelhandelskaufmann, Reinhard Kinlinger ist Metallbaumeister, Gottfried Kinlinger ist Bankkaufmann und Alexandra Gistl hat eine Ausbildung im Textil-Großhandel absolviert. Von eben diesem Mix haben die Geschwister bereits früh profitiert. „Die Ladeneinrichtung ist alles Marke Eigenbau“, erklärt Reinhard Kinlinger.

Trotz der großen Online-Konkurrenz hält sich der Familienbetrieb wacker und kehrt dem Online-Bekleidungs-Boom ganz bewusst den Rücken.

„Unsere Kunden möchten den persönlichen Kontakt und schätzen die kompetente Beratung“, weiß Reinhard Kinlinger. Das Einzugsgebiet ist vergleichsweise groß. Aus Augsburg, Wertingen und Gersthofen sowie aus den angrenzenden Landkreisen Aichach-Friedberg und Donauwörth stammen die Kunden des Modehauses. Die Beratung bekommen die Kinlinger-Kunden vom geschulten Team, das aktuell 15 Festangestellte umfasst. Zudem betreibt das Modehaus Kinlinger auch eine eigene Änderungsschneiderei im Haus.