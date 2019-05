00:33 Uhr

Bei ihr wird die Computermaus zum Pinsel

Die Stadtberger Künstlerin Friederike Klotz stellt ihre digitalen Fotografien im Rathausfoyer aus

Früher stand sie mit dem Pinsel vor einer leeren Leinwand, um ein Kunstwerk zu schaffen. Heute sitzt die Künstlerin Friederike Klotz aus Stadtbergen auch mal vor dem Computer, um ihr neuestes Werk zu bearbeiten. Denn Klotz hat die digitale Fotografie für sich entdeckt.

In ihren Händen verwandelt sich die Computermaus zum Pinsel. Mit ihr gestaltet und bearbeitet Klotz ihre Fotografien. Mit der Kamera möchte die Stadtberger Künstlerin Dinge auf unterschiedliche Weise festhalten und sichtbar machen. Da wird ein Foto-Objekt am Computer auch mal so weit abstrahiert, bis nur noch Linien vorhanden sind. Die Künstlerin kombiniert und inszeniert auch Objekte, die der Betrachter mit eigenen Vorstellungen verknüpfen kann.

Wie das am Ende aussieht, können Besucher ab Freitag, 24. Mai, im Foyer des Stadtberger Rathauses sehen. Dort sind die neuesten Werke der Künstlerin noch bis Freitag, 5. Juli, ausgestellt. Die Vernissage beginnt um 19.30 Uhr. Die Kunsthistorikerin Sylvia Jäkel aus Neusäß wird die Einführungsrede halten.

Nicht umsonst lautet der Titel der Ausstellung: „abstrahiert, inszeniert, experimentiert und dokumentiert“. Letzteres bezieht sich auf die Entdeckungen, die Klotz für die Stadtberger in der Deuringer Heide gemacht hat. Doch in der Ausstellung sind nicht nur digitale Fotografien zu sehen. Ein Video mit dem Titel „Bildmomente Wasser Licht“ zeigt ihren künstlerischen Ansatz im Bewegtbild. Die Künstlerin stellt nicht zum ersten Mal im Rathausfoyer in Stadtbergen aus. Ihre Werke waren 2002 schon einmal zu sehen. Damals hatte sich Klotz in gemalten Bildern mit einem Buch des amerikanischen Schriftstellers Paul Auster auseinandergesetzt. 2008 waren auch zwei Fotografien von ihr im Stadtberger Kunstkalender abgebildet. In den beiden Bildern hatte sie den Raureif über Stadtberger Fluren festgehalten.

In der Zwischenzeit hat sich die digitale Fotografie entwickelt und Klotz sich mit ihr. Heute dreht die Künstlerin, die Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler ist und seit 1989 regelmäßig ausstellt, Videos und gestaltet Fotoarbeiten am Computer neu. (AL)

Die Ausstellung eröffnet am Freitag, 24. Mai, um 19.30 und ist bis Freitag, 5. Juli, im Stadtberger Rathausfoyer zu sehen. Am offenen Sonntag, 30. Juni, ist Friederike Klotz von 11 bis 16 Uhr vor Ort.

Themen Folgen