„Bei vielen Gästen macht der Gastgeber Plätze frei“

Gersthofer FW-Stadtrat nimmt Stellung zur Einladungsliste

Mit einem Festakt für geladene Gäste feierte die Stadt Gersthofen genau am 50. Jahrestag das Jubiläum der Stadterhebung. Nach unserem Bericht und dem Kommentar über den Umstand, dass die Ehepartner der Stadträte nicht zu der Veranstaltung geladen waren, nimmt der Gersthofer Stadtrat Herbert Lenz (FW) Stellung:

„Herr Frey erwähnt in seinem Artikel, dass es einen faden Beigeschmack hatte, der sich vermutlich in die Erinnerung der Menschen an diesen Tag einprägen werde, weil Partnerinnen und Partner der StadträteInnen nicht zum Festakt der Stadt Gersthofen eingeladen wurden“, schreibt Lenz. Ihn würde interessieren, mit welchen Stadträten der Kommentator hier gesprochen hat. „Fakt ist, dass die Stadt Gersthofen verdiente Menschen, Gäste aus Nogent, aus Politik und aus dem gesellschaftlichen Leben geladen hatte.“ Die Stadt Gersthofen mit Bürgermeister, Verwaltung und Stadtrat seien die Gastgeber gewesen. „Und wenn viele Gäste kommen und die Plätze rar werden, dann ist es doch selbstverständlich, dass die Gastgeber ihre Plätze, wenn benötigt, für die Gäste freimachen“, argumentiert Lenz. Sicherlich hätten es die Partnerinnen und Partner der Räte verdient gehabt, mit dabei zu sein, „aber ich denke, dass die meisten Partnerinnen und Partner dafür Verständnis hatten“. (AL)

