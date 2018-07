vor 43 Min.

Beim Dorffest gibt’s Weißwürste und Musik

Freuen sich auf die Neuauflage des Aretsrieder Dorffestes am letzten Juli-Wochenende: (von links) Angela Hauser, die Vorsitzenden Marco Henneberg (Buschelberg-Schützen), Christian Sirch (Musikverein) und Claudia Thoma.

Aretsried feiert am kommenden Wochenende. Auch Politisches ist geboten

Am letzten Juli-Wochenende wird im Fischacher Ortsteil Aretsried traditionell das Dorffest gefeiert: Es findet heuer am Samstag, 28. und Sonntag, 29. Juli statt.

Die Organisation des Festes rund um das Vereinsheim stemmen wie immer der Musikverein und die Buschelberg-Schützen. Zum Start spielen am Samstag ab 20 Uhr die Aretsrieder Musikanten unter der Leitung von Thomas Schneider. Am Sonntag, 29. Juli, öffnet die Festzone nach dem Sonntagsgottesdienst gegen 9.30 Uhr ihre Pforten. Beim politischen Frühschoppen mit kesselfrischen Weißwürsten spricht ab 10 Uhr CSU-Staatssekretärin Carolina Trautner im Festzelt. Bob Sibich dirigiert die Musikkapelle Fischach. Nach dem Mittagstisch kann man ab dem frühen Nachmittag zusätzlich Kaffee und eine große Auswahl an selbst gebackenen Kuchen genießen. Für Musik sorgen ab 14 Uhr die Aretsrieder Jungmusiker. Ab 14 Uhr gibt’s im angrenzenden Vereinsheim einen Blasmusik-Infotag zur Nachwuchswerbung. Auch das Schützenheim mit den neuen elektronischen Schießständen hat von 14 Uhr bis 16 Uhr seine Tore zum Schnupperschießen für jedermann geöffnet.

Gegen 17 Uhr klingt das Aretsrieder Dorffest dann gemütlich aus. Infos zum Fest und über die beiden Ortsvereine gibt es im Internet unter www.musikverein-aretsried.de und www.buschelbergschuetzen.de. (wkl)

