Beim Einkauf im Zentrum von Gersthofen ist das Mobilklo inklusive

Statt der Kundentoiletten im City-Center stellte das Center-Management Mobiltoiletten an den Eingängen – wie hier am Gersthofer Rathausplatz auf. Denn weil das Leitungsnetz gespült wurde, durften die Toilettenspülungen nicht benutzt werden.

Plus Weil am Montag die Leitungen an der Gersthofer Bahnhofstraße gespült werden, bricht im City-Center das Geschäft ein. Nicht alle sehen das mit Gelassenheit.

Von Gerald Lindner

Mobiltoiletten an den Eingängen am Gersthofer Rathausplatz oder auf dem Parkdeck. Einen ungewöhnlichen Anblick bot das Gersthofer City-Center von außen am Montag. Weder Wasserhähne noch Kundentoiletten im Haus konnten benutzt werden. Denn im Zuge der derzeitigen Spülungen des Wasserleitungsnetzes war diesmal die Bahnhofstraße dran. Die ansässigen Händler klagten über deutlich weniger Kundenzuspruch als sonst.

Mit der Spülung des Leitungsnetzes sollen Rückstände entfernt werden, die sich wegen der Chlorung des Gersthofer Trinkwassers gelöst haben. So hofft die Stadt, dass die Bewohner in absehbarer auf das lästige Abkochen wieder verzichten können und die Stadt dem Zusatz der Chemikalie ein Ende setzen kann. Ein paar Gersthofer Geschäfte bleiben geschlossen Ein paar Geschäfte im Gersthofer Einkaufszentrum in der Stadtmitte haben an diesem Tag gar nicht erst geöffnet. Und auch das Sturmtief Sabine trägt wohl seinen Teil dazu bei: „Wir haben heute wesentlich weniger Kundenzuspruch“, sagt Susanne Wieland von der Filiale der Bäckerei Wolf. „Es haben bereits viele angerufen, die wissen wollten, ob wir heute überhaupt geöffnet haben.“ „Wir können nicht mit der Hand spülen“ sagt Susanne Wieland von der Filiale der Bäckerei Wolf. Deswegen gab’s Kaffee und Speisen nur aus Pappbechern. Bild: Foto: Christoph Lotter Kaffee und Heißgetränke schenken sie und ihre Mitarbeiterinnen aus. „Wir lassen uns das Wasser liefern – den schon seit der Chlorung können wir das Leitungswasser nicht mehr zum Kaffeekochen benutzen.“ Statt der Tasse aus dem Automaten gibt’s zusätzlich zudem handgefilterten Kaffee – „wie vor 30 Jahren“, so Susanne Wieland. Außerdem ist man auf Pappbecher umgestiegen. „Wir können die Tassen heute nicht von Hand spülen“, sagt sie. Daher habe man sich für diesen Tag beholfen müssen. Lediglich abgefüllte Getränke auf der Karte Kaffee hat Lino Sanframondi, Geschäftsführer des Restaurants La Commedia, an diesem Tag nicht im Angebot. „Wir verkaufen nur bereits abgefüllte Getränke aus Flaschen“, erklärt er. Auch bei ihm haben sich deutlich weniger Gäste eingefunden als sonst. „Viele sind wohl auch wegen des Sturms daheim geblieben“, vermutet er. Es sei unangenehm – „aber für einen Tag geht das schon mal“, so Sanframondi. Bei Lino Sanframondi im Restaurant La Commedia gab’s keinen Kaffee, sondern nur Getränke aus Flaschen. Er zählte deutlich weniger Kunden. Bild: Foto: Christoph Lotter Ungehalten ist hingegen Kathrin Schönthaler, die unter anderem Zeitschriften und Tabakwaren verkauft: „Das ist definitiv geschäftsschädigend – sie sehen ja, wie leer es im City-Center ist.“ Vor allem auch für die Mitarbeiter sei es unangenehm. „Wir müssen zwölf Stunden offen halten – so lange steht ihnen auch nur eine Mobiltoilette am Eingang zur Verfügung, sie müssen das aushalten, denn es gibt ja keine Alternative.“ Sie versteht nicht, warum dieser Abschnitt des Leitungsnetzes ausgerechnet an einem Werktag gespült wird: „Sonntags, wenn niemand im Geschäft ist, hätte es keinen von uns getroffen.“ Aber soweit habe man offenbar bei der Planung der Spülung nicht gedacht. Für die Notdurft müssen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung ebenfalls das Haus verlassen. Sie können ausnahmsweise die Toiletten der rund 50 Meter entfernten Polizeiinspektion an der Schulstraße benutzen. „Am Dienstag ist dann die Inspektion dran, dann können die Polizisten zu uns ins Rathaus kommen“, erklärt Stadtsprecherin Ann-Christin Joder. Bisher betroffene Gersthofer hätten sich noch nicht im Rathaus gemeldet, um dort ihre Notdurft zu verrichten. „Das hatten wir eigentlich erwartet.“ Gersthofer Schüler dürfen jubeln Doppelten Grund zum Jubeln haben die Buben und Mädchen der Pestalozzischule. Sie haben in dieser Woche zwei Tage frei: Am Montag wegen des Sturmtiefs Sabine und am heutigen Dienstag, weil dann die Leitungen an der Brucknerstraße gespült werden und die Schulleitung deswegen einen Tag schulfrei beschlossen hat. In den nächsten Tagen und Wochen werden weitere Abschnitte des 130 Kilometer langen Gersthofer Wasserleitungsnetzes gespült. Die betroffenen Anwohner sollen dann am entsprechenden Tag jeweils in der Zeit von 8 bis 17 Uhr alle Wasserhähne geschlossen halten und die Toilettenspülung nicht bedienen. So soll vermieden werden, dass gelöste Fremdstoffe ins Hausnetz gelangen. Wer betroffen ist, wird von der Stadtverwaltung jeweils mehrere Tage vor dem entsprechenden Termen per leuchtend roter Postsendung informiert. Infos gibt’s auch auf der Website der Stadt. Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

