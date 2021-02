12:00 Uhr

Beim Geldwechseln betrogen: Fast 100 Euro weg

Wie eine 36-Jährige in einem Supermarkt von einer Unbekannten hereingelegt wird.

Von Christoph Frey

Opfer eines sogenannten Wechselfallenbetrugs wurde eine 36-jährige Frau am Freitag gegen 17 Uhr. Eine Unbekannte bat sie, in einem Supermarkt an der Augsburger Straße in Horgau, ihr einen 100-Euro-Schein zu wechseln. Als die Unbekannte dem Opfer den 100-Euro-Schein zeigte, ließ sie Kleingeld zu Boden fallen. Beim gemeinsamen Bücken, um das Kleingeld aufzuheben, war die 36-Jährige der Annahme, den 100-Euro-Schein bereits erhalten zu haben. Deshalb händigte sie der Unbekannten 98 Euro Wechselgeld aus. Als sie den Irrtum bemerkte, war die Täterin bereits verschwunden.

Hinweise nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter 08291/18900 entgegen.

