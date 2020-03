vor 54 Min.

Beim Maibaumaufstellen helfen viele zusammen

Diedorfer Verein plant schon Monate vor dem großen Ereignis

Die Maibaumaufstellung hat in vielen Regionen eine lange Tradition, so auch in Diedorf, betont die Vorsitzende des Maibaum- und Brauchtumsvereins Diedorf, Johanna Jiresch-Spengler, die dem Verein seit fast zehn Jahren vorsteht. Anders als in einigen Dörfern wird der Maibaum in Diedorf nicht per Hand, also mithilfe von Stangen und „Manneskraft“ aufgestellt, sondern mit einem Autokran. Zudem wird der Diedorfer Baum am Tag des Schlagens aufgestellt, dies auch heuer am Samstag vor dem 30. April.

Ohne den Zusammenhalt vieler Vereine gäbe es in Diedorf vermutlich keinen Maibaum mehr, sagt Johanna Jiresch-Spengler. Schon beim Schlagen des Baumes am Morgen im örtlichen Wald helfen viele Hände tatkräftig mit. Auch die jährliche Maifeier am 30. April vor der Schmuttertalhalle käme ohne die Gemeinschaft nicht zustande. Bereits im Herbst des Vorjahres wird mit den Planungen begonnen. So gibt es jedes Jahr bei der Maibaumfeier neben der Verköstigung für das leibliche Wohl einen besonderen „Event“. (sfn/Foto: Stefan Scherer)

