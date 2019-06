04:41 Uhr

Beim Mühlentag in Thierhaupten wird Nachhaltigkeit gelehrt

Beim Mühlentag in Thierhaupten steht die Umwelt im Vordergrund.

Von Claus Braun

Ein Anziehungspunkt für viele Gäste war am gestrigen Pfingstmontag das Klostermühlenmuseum bei der 26. Auflage des Deutschen Mühlentages. Rund um das historische Kleinod aus der Klosterzeit galt es großen Wissens-durst zu löschen. \u0009Längst wissen nicht nur Insider, dass das Klostermühlenmuseum in Thierhaupten kein verstaubter, langweiliger Museumsort ist, sondern ein Wissensort und wahrer Informationsquell. Maßgeblichen Anteil daran hat Claudia Drachsler-Praßler, die als Museumsleiterin bereits zehn Jahre lang wirkt und der die Ideen nicht auszugehen scheinen. Passend in unsere Zeit und den aktuellen „Aufregern“ hat sie und ihr reges Team das Mühlenjahr 2019 unter dem Motto „Nachhaltigkeit“ gestellt.

Wie sich Verpackungen verändern

Und diesem Motto begegneten die vielen Gäste an so machen Plätzen rund um die Mühle, die unter großen Kastanien an der Friedberger Ach plätschert. Im Inneren informierte die diesjährige Sonderausstellung „Können wir bald einpacken – Verpackung im Wandel der Zeit“. Drastisch wird anhand eines Films und von Schautafeln dargelegt, wie besonders Industrienationen förmlich im eigenen Plastikmüll ersticken und die Umwelt und Weltmeere mit Müll überfluten. Auch vor Ort ist Plastikmüll ein großes Ärgernis. Über das im vergangenen Jahr neugefertigte Gerinne kommen täglich Flaschen und Plastikmüll am Rechen vor dem Mühlrad an, die monatlich etliche gelbe Säcke füllen, berichtet die Musemsleiterin verärgert.

Imker hoffen auf mehr Blühweiden für Insekten

Um Nachhaltigkeit ist auch der Imkerverein Thierhaupten bemüht, wie am Ausstellungsstand von Vorsitzendem Max Hirn berichtet wurde. Im vergangenen Jahr wurde westlich des Marktes eine Bienenweide angesät, damit Bienen, Hummeln und weitere Insekten Nahrung finden. Die Imker hoffen, dass diesem Beispiel gefolgt wird oder, dass die Besucher die gestern verteilte Samenmischung „Ackerwildkräuter“ des Landschaftspflegeverbandes im häuslichen Bereich ausstreuen. Ein kniffliges Bienen-Quiz, Bienenwachs-Kerzen selbst rollen und ein „gläserner Bienenstock“ rundeten das Informationspacket der Imker ab.

Wer wollte, konnte beim Mühlentag Papier schöpfen. Bild: Claus Braun

Besonders „nachhaltig“ sehen sich auch die Damen der „Spinnerbande“ aus dem Raum Buttenwiesen Während sie mit ihren Füßen die hölzernen Spinnräder antreiben, erzählen sie von der Verarbeitung von Schafswolle aus heimischen Landen, von der Pflege eines alten Hand-werks aus dem Mittelalter, von einem Färbverfahren mit Sonnenlicht und, dass sie nicht einmal Strom – auch keinen aus regenerativen Quel-len – für ihre Tätigkeit benötigen. \u0009Nachhaltig im Sinne von immer wieder und traditionell, ging es im Kinderprogramm her.

Papierschöpfen kommt gut an

Das Papierschöpfen im Inneren des Museums, Getreide mahlen an kleinen Handmühlen, das Frühstücksmüsli selbst zusammen mischen, Brot backen auf der Mühlenwiese oder dem Lauschen von Geschichten im kleinen Märchenstadel fand auch gestern großen Andrang. Abgerundet wurde das Programm auch von Drucker Ludwig Sattich, der vor der Eingangstüre die Kunst des Hoch- und Buchdrucks erklärte und eine schöne Ansicht der Mühle vervielfältigte. Hierzu stand ihm eine historische Handtiegeldruckpresse aus dem Jahr 1896 zur Verfügung, die die Thierhauptener Unternehmerfamilie Seidenschwann aus der Auflösung eines Museums vor Jahren in der Schweiz ergattern konnte.

Am Mittwoch, 12. Juni, findet um 19.30 Uhr im Klostermühlenmuse-um ein „Plastikfrei-Stammtisch“ statt. Weitere Infos unter Telefon 0171/1163 647.

