vor 48 Min.

Beim Spazieren in Gersthofen entdeckt Chef Einbruch in seinen Betrieb

Auf seiner Gassi-Runde in der Otto-Hahn-Straße hat ein Firmenchef einen Einbruch in seinen Betrieb entdeckt.

Täter zwicken in einem Betrieb in Gersthofen ein Loch in den Zaun und gelangen so auf das Firmengelände. Dort stehlen sie dann insgesamt drei Baumaschinen.

Auf seiner Gassi-Runde in der Otto-Hahn-Straße in Gersthofen hat ein Firmenchef einen Einbruch in seinen Betrieb entdeckt. Der Mann war gerade mit seinem Hund unterwegs, als er einen durchgezwickten Zaun entdeckte.

Die Diebe waren nach Auskunft der Polizei durch das Loch im Zaun auf das Firmengelände gelangt. Dort entwendeten sie drei "Stampfer", die zur Verdichtung des Bodens auf dem Bau gebraucht werden. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Der Sachschaden wird mit wenigen hundert Euro angegeben. Der Diebstahl muss irgendwann im Zeitraum zwischen dem 4. Januar und Mittwoch passiert sein. (thia)

Themen folgen