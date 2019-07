vor 51 Min.

Beim Stadtfest spielt die Musik

Am Freitagabend wurde eröffnet: Das Wetter passt, es kann gefeiert werden. Was die Besucher erwartet

Von Regine Kahl

Für wenige Tage mal den Traum von einem eigenen Wirtshaus leben. Diese Gelegenheit biete das Neusässer Stadtfest, findet Matthias Lessing von der JFG Lohwald. Er und seine Helfer in ihren roten T-Shirts sind an den beiden Wochenenden im Getränkeausschank im Einsatz. Der Erlös kommt dem Jugendfußball zugute. Rund 30 Helfer benötigt der Verein an einem Abend. Eltern und Jugendliche packen mit an.

Matthias Lessing, Vorsitzender der JFG Lohwald, freut sich, dass so viele gemeinsam anpacken. Das Stadtfest stärke die Gemeinschaft. Alle Ehrenamtlichen, die sonst im Alltag verschiedene Dinge machen, ziehen an einem Strang und bewirten die Gäste mit Bier oder Cocktails. Bereits vor einem Jahr hat Lessing die Bestellung bei der Brauerei aufgegeben. 45 Kasten Helles, 31 Fässer Bier und elf Fässer Weizen sowie 22 Kisten Wasser gehören dazu. Wie viel davon gebraucht wird, hänge stark vom Wetter ab, weiß Lessing aus Erfahrung.

„Beste Bedingungen“ biete das Wetter zur Eröffnung, sagte Bürgermeister Richard Greiner in seiner Begrüßung nach dem Umzug. Er kündigte „erlebnisreiche Tage mit Gratis-Kulturprogramm“ an. 42 Mitwirkende würden auftreten. An 40 Ständen bieten die Neusässer Vereine und professionelle Betreiber Essen und Trinken sowie Schmuck oder Deko an. Greiner begrüßte Gäste aus der französischen Partnerstadt Cusset, die am ersten Wochenende mit von der Partie sind. Sie verkaufen Crêpes sowie Rotwein oder Sekt aus ihrer Heimat. Am Sonntag kommt aus Rom die Band Veeblefetzer, die „in Italien Kultstatus hat“, so Greiner. Am zweiten Wochenende wird eine Delegation aus der Partnerstadt Bracciano Weine aus Italien anbieten.

„Alles im grünen Bereich“, sagt Anneli Bronner, die mit ihrem Team vom Kulturbüro das Fest hauptsächlich organisiert hat. Das 16. Stadtfest sei startklar. Gleich am ersten Abend gab es nach Einschätzung von Bronner eines der „Topkonzerte“ in diesem Jahr. Die Gruppe Losamol mischt Reggae-Musik mit Allgäuer Dialekt. Als weitere Höhepunkte erwartet Bronner das Duo Attwenger und den Auftritt der Bananafishbones. Gespannt ist die Chefin des Kulturbüros vor allem auf Sebastian Horn, der erstmals mit seinen Bananafishbones beim Stadtfest dabei ist. Er hat schon mehrfach das Singspiel zum Nockherberg komponiert. Morgen Abend werden sich Tina Schüssler aus Ottmarshausen mit ihrer Band und Roland Hefter mit seiner Gruppe ein „Duell“ auf den zwei Bühnen geben. Wer beides hören will, kann hin- und herpendeln.

Neben Musik bietet das Stadtfest allerlei Kulinarisches: Am Stand der Flüchtlingshilfe Neusäß werden zum Beispiel Pasteten aus Afghanistan oder Tee aus dem Samowar angeboten. „Alles gegen eine Spende,“ betont Anita Geiger. Sie hofft, dass an dem Stand möglichst viele Gespräche und Kontakte zum Beispiel für die Suche nach einer Wohnung oder einer Ausbildung für die Geflüchteten entstehen.

Beim Essen ist für jeden Geschmack etwas geboten: Neben dem Stand mit veganen Falafel duften Schupfnudeln mit Kraut oder ein „bayerischer Dönaaa“. Zünftig geht es am Stand der SpVGG Westheim zu. Die Mitglieder servieren Wein oder Sekt in Dirndl und Lederhose. Auf ein gelungenes Stadtfest wurde hier gestern fröhlich angestoßen.

