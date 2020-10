vor 48 Min.

Beim Stöberlmarkt mistet ganz Allmannshofen die Keller aus

Irmgard und Reinhard Piaszek steuerten zuerst den Stand von Petra Schmidbaur im Hintergrund, links vor dem Bürgerhaus in Allmannshofen, an. Mit einem Plan in Händen machten sie sich auf, um den Stöberlmarkt im Ort zu erkunden.

Plus Beim Stöberlmarkt, der am Samstag in Allmannshofen stattfand, fanden Einwohner und Besucher des Ortes Kellerschätze, Dachbodenfunde und Garagenraritäten – und Gelegenheit für einen netten Plausch.

Von Steffi Brand

Ein Dorf mistet aus – und schafft damit nicht nur Platz, sondern erfreut auch viele andere Menschen mit Kellerschätzen, Dachbodenfunden und Garagenraritäten. Zu den potenziellen Käufern zählten die Allmannshofer selbst sowie viele Besucher aus dem Umland. Zum Stöberlmarkt, der am Samstag erstmals im Ort stattfand, pilgerten Radler, die ein Ausflugsziel fürs Wochenende gesucht und gefunden hatten, und Menschen, die sich zu einem Plausch trafen – im Vorgarten, in der Einfahrt oder an der Straße.

Schätze wurden in Allmannshofen vor die Türen gestellt

Mit der Aufforderung, Kellerschätze, Dachbodenfunde und Garagenraritäten vor die Tür zu stellen und so zum Verkauf gegen eine Spende oder als Geschenk anzubieten, rief die Initiative Buntes Allmannshofen (IBA) den Stöberlmarkt ins Leben. Barbara Grob, ein Mitglied der IBA, erklärte begeistert, von woher die Gäste angereist kamen, um während eines Spaziergangs durch Allmannshofen zu stöbern. Bis aus Schwenningen (Landkreis Dillingen an der Donau), Donauwörth, Gablingen und Meitingen fanden Besucher den Weg zum Stöberlmarkt in Allmannshofen.

Rita Klein kam aus dem Gablinger Ortsteil Lützelburg nach Allmannshofen und erklärte, dass sie zunächst unentschlossen war, ob sie am Feiertag einen Ausflug in den Botanischen Garten nach Augsburg oder zum Stöberlmarkt machen sollte. Dann fiel die Wahl auf den Stöberlmarkt – "zum Stöbern und zum Spazierengehen". Auch Irmgard und Reinhard Piaszek waren nach Allmannshofen gekommen, um einen gemütlichen Spaziergang mit dem Stöbern an den Ständen zu kombinieren. Sie kamen aus Donauwörth, holten sich direkt vor dem Allmannshofer Bürgerhaus eine Karte ab, die zeigte, wo es sicher Stöberlmarkt-Stände gab, und zogen los.

18 Standbetreiber beteiligten sich

Petra Schmidbaur war eine der 18 Standbetreiber, die auf der Karte von Allmannshofen verzeichnet waren. Weitere Standbetreiber wurden ganz spontan Teil des Stöberlmarkts, weil sie das aus der Garage oder dem Dachboden vor die Tür stellten, was einen neuen Besitzer finden sollte. Petra Schmidbaur hatte sich deswegen vor dem Bürgerhaus im Herzen des Ortes postiert, weil sie nicht nur Kleidung und Spielsachen unter dem Motto „Wir brauchen Platz“ anbot, sondern die Besucher auch ganz spontan mit Essen und Getränken versorgen wollte. Im Fokus jedoch standen bei ihr Bekleidung und Spielzeug ihrer Kinder.

Ein paar dieser Kleinigkeiten erhalten nun die Enkelkinder von Therese Schuster. Aus Gablingen kam sie mit dem Fahrrad – um sich anzusehen, "wie der Stöberlmarkt funktionieren kann", verriet sie. Zudem liege ihr das Thema Wiederverwertung am Herzen.

Wer etwas Schönes bei Sonja Winter fand, was gefiel, durfte eine Spende ins Gute-Laune-Schweinchen werfen. Bild: Steffi Brand

Nachdem sie eine Tüte voller Spielzeug-Kleintiere in ihren Satteltaschen verstaut hatte, radelte sie weiter durch den Ort, der am Samstag einem riesigen Flohmarkt glich.

Größtes Verkaufsstück war ein Wohnwagen

Weniger handlich war das, was Michael Brügner beim Stöberlmarkt zum Verkauf anbot. Neben Dingen, die seine Kinder nun nicht mehr brauchen, parkte in seinem Garten das wohl größte Verkaufsstück des Marktes: einen Wohnwagen. Lobend pries Michael Brügner die Vorzüge des Wohnwagens an, wenn ein Besucher in den Vorgarten kam, oft wurde vor allem jedoch eins daraus: eine nette Unterhaltung, die sonst vermutlich nie zustande gekommen wäre.

Auch mit Alexandra und Stefan Heidenreich kam Familie Brügner so ins Gespräch. Das Paar aus Allmannshofen, das sich selbst als passionierte Flohmarktgänger bezeichnete, suchte zwar nicht gezielt nach einem Wohnwagen – doch auch sie nutzten die Chance, um diesen und viele weitere Garagenschätze im eigenen Ort zu entdecken. Und so flanierten sie sicherlich auch beim Stöberlmarkt-Angebot von Sonja Winter vorbei. In großen Buchstaben wies dort ein Schild darauf hin, dass alles, was in der Einfahrt steht, gegen eine Spende abgegeben wird. Ab und zu lugte Sonja Winter hervor und ermutigte die Spaziergänger, doch etwas mitzunehmen – und um zu erwähnen, wie toll sie die Idee findet, die die IBA hier in die Tat umgesetzt hat.

