vor 18 Min.

Beim TSV Neusäß riecht`s nach Putz, Beton und Nikotin

Der TSV Neusäß scheut weder Mühen noch Investitionen, um das Vereinsheim auf Vordermann zu bringen. Wo die Probleme liegen und was das Projekt insgesamt kostet.

Von Tobias Karrer

Die Sportgaststätte des TSV Neusäß ist in die Jahre gekommen. Es riecht nach Putz und Beton, im ehemaligen Schankbereich sind Baugerüste bis zur Decke aufgebaut. Der TSV befindet sich mitten in der Sanierung.

Für den TSV Neusäß ist die aktuelle Sanierung der Räume allerdings das zweite Großprojekt in den letzten Jahren. Schon 2010 hätten sie durch einen Klimacheck des bayerischen Landessportverbands „dringenden Sanierungsbedarf“ an der Hülle des Sportheims festgestellt, erklärt Andreas Kindelbacher, der Vorsitzende des TSV Neusäß. Er gab beim Besuch von Innenminister Joachim Herrmann einen Überblick über die Baumaßnahme. „Das Dach hätten wir sowieso machen müssen“, betont er, deshalb habe 2013 die komplette energetische Sanierung des Gebäudes begonnen.

Finanzielle Hilfe kam zu einem großen Teil von der Stadt Neusäß

Insgesamt kostete dieses erste Projekt 409.000 Euro. Finanzielle Hilfe kam zu einem großen Teil von der Stadt Neusäß, aber auch der BLSV – dessen Gelder, wie Innenminister Joachim Herrmann bei seinem Besuch in Neusäß betont hat, vom bayerischen Staat kommen – und das Landratsamt hätten Beträge zugeschossen. Den Rest finanzierte der Verein durch eigene Mittel und kostengünstige Kredite.

Besonders hob Kindelbacher die „Eigenleistung“ der Mitglieder hervor, die so viele Arbeiten wie möglich selbst in die Hand genommen hätten. Es sei „eine schöne Geste gewesen“, dass der TSV Neusäß im Anschluss an die energetische Sanierung den LEW Umweltpreis von Staatsminister Joachim Herrmann verliehen bekam. Bei den Feierlichkeiten in Ingolstadt entstand auch die Idee zu dem Besuch.

Elektrik in der Gaststätte war in die Jahre gekommen

Doch warum stehen die Baugerüste jetzt im Inneren des Sportheims? Das habe einen traurigen Grund, erklärt Kindelbacher. Mitte des Jahres habe der TSV Neusäß überraschend seinen Gastwirt verloren. Danach wurde den Verantwortlichen bei einer genaueren Untersuchung der Innenräume klar: Auch hier muss der Bau aus den 1980ern unbedingt saniert werden. Die gesamte Elektrik in der Gaststätte war in die Jahre gekommen. Außerdem hat man sich von der altbackenen „Nut-Feder-Verkleidung“ an den Wänden verabschiedet. Auch der Boden und vor allem die Decke müssten unbedingt saniert werden.

Der Vorsitzende erinnert an die Zeit, in der man noch in der Gaststätte rauchen durfte, wenn er sagt: „Mit den Rückständen des Nikotins haben wir heute noch zu kämpfen.“ Offen ist noch, mit wie viel finanzieller Unterstützung der Verein rechnen kann. „Ein kommerzieller Betrieb hat nicht dieselben Ansprüche wie ein Verein“, erklärt Kindelbacher und auch Bürgermeister Greiner erklärte, dass die Stadt nicht in den Markt eingreifen dürfe – er spielt auf die Konkurrenzsituation unter den Gaststätten an.

Die Suche nach einem neuen Wirt gestaltet sich schwierig

Trotzdem betont Andreas Kindelbacher: „Wir wollen das Kleinod hier bis zum Jahreswechsel wieder zum Laufen bringen.“ Die Suche nach einem neuen Wirt gestalte sich allerdings schwierig, weil der Verein aufgrund seiner Investitionen einen Mietzins verlangen müsse, „der potenzielle Pächter abschreckt“. Die Kosten der Sanierung von innen würden in jedem Fall wieder in den sechsstelligen Bereich gehen, so der Vorsitzende.

Mut macht Bürgermeister Greiner: Er stellte bei einem Ortstermin die Möglichkeit eines „moderaten Zuschusses“ zur Debatte, da das Vereinsheim häufig für Versammlungen und ähnliche Zusammenkünfte genutzt werde.

Termin Der TSV Neusäß trifft sich am Mittwoch, 6. November, um 20 Uhr in der Sportgaststätte zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Auf der Tagesordnung steht die Vorstellung der Pläne zum Umbau des Erdgeschosses des Vereinsheims, dann soll über das finanzielle Konzept zur Realisierung der Pläne abgestimmt werden.

Themen folgen