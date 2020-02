vor 60 Min.

Beim Tanzen spannte Amor den Bogen

Alfred und Rosemarie Wendtner aus Meitingen freuen sich beim Fest über ihre Familie

Das Fest der goldenen Hochzeit feierten bei guter Gesundheit in der Marktgemeinde Meitingen Alfred und Rosemarie Wendtner (geb. Riegler). Das Ehepaar stammt aus der Steiermark in Österreich und lebt seit 1972 in Meitingen. „Bei einer Tanzveranstaltung, die von jungen Leuten an Wochenenden gerne besucht wurden, lernten wir uns kennen und dabei sprang der berühmte Funke über“, erinnert sich Alfred Wendtner schmunzelnd mit charmantem Blick auf seine Frau.

Im Laufe der glücklichen Ehejahre erblickten zwei Kinder, Tochter Claudia im Jahr 1970 und Sohn Christian im Jahr 1978, das Licht der Welt. Mittlerweile bereichern vier Enkelkinder das Familienleben. Von 1972 bis 2010 war der Jubilar bei den Lechstahlwerken im Meitinger Ortsteil Herbertshofen beruflich tätig, seine Frau Rosemarie betreute den Haushalt und die Kinder, ehe sie in zwei Bäckereifachgeschäften eine Anstellung fand. In seiner Freizeit „liebte“ Alfred Wendtner den Fußballsport und war in mehreren Funktionen bei umliegenden Vereinen, dabei auch als Trainer und Schiedsrichter, beschäftigt.

Rosemarie Wendtner engagierte sich beim Meitinger Roten Kreuz und ist auch heute noch als Gedächtnistrainerin bei Bewohnern mit zufriedenstellender Gesundheit als Gedächtnistrainerin aktiv tätig. Auch im Meitinger Hausfrauenbund (MHB) ist die Jubilarin ein gern gesehenes Mitglied. „Wir sind noch sehr unternehmungslustig, feiern gerne Feste und besuchen einmal jährlich unseren Heimatort Semmering zwischen Wien und Graz“, erzählen die beiden.

Zum großen Gratulantenkreis gehörte neben der Familie, Freunden, Nachbarn und Bekannten auch Meitingens Bürgermeister Michael Higl, der die Glückwünsche des Marktes überbrachte. (peh)

