vor 52 Min.

Beim Tanzen verguckte er sich in die „Gänseliesl“

Gerhard und Blanka Kempf feiern in Meitingen ein ganz besonderes Jubiläum

Von Peter Heider

Das Fest der diamantenen Hochzeit haben Gerhard und Blanka Kempf (geb. Wittmann) aus Meitingen im Kreise ihrer Familie gefeiert.

Bei einem Tanzabend in Eichstätt begegneten sich die beiden. „Dabei verguckte ich mich in das hübsche Mädl, das ich scherzhaft und liebevoll blondzöpfige Gänseliesl nannte“, erzählt Gerhard Kempf. Bianca Wittmann, die als Verwaltungsangestellte arbeitete, erwiderte die schmeichelnden Blicke, und so sprang der Funke über.

Der Jubilar erblickte in Elbogen (Sudetenland) das Licht der Welt und wuchs nach der Vertreibung in der Oberpfalz auf. Blanka Wittmann stammt aus Eichstätt. „1957 lernten wir uns auf einem Ball der Katholischen Jugend in meinem Heimatort kennen, und aus der Begegnung wurde schließlich Liebe“, verrät die Jubilarin. Gerhard Kempf absolvierte zu jener Zeit seine Ausbildung für den Polizeidienst, während seine zukünftige Frau im Eichstätter Landratsamt arbeitete. Am 1. August 1959 wurde Gerhard Kemp zur Landespolizeistation nach Wertingen versetzt. Im August 1960 gaben sich die Jungverliebten im Dom von Eichstätt das Jawort. Blanka Kempf arbeitete in der Wertinger Stadtverwaltung und am Landratsamt Wertingen. 1972 wechselte Gerhard Kempf zur Kriminalpolizei, bei der er zuletzt als Kriminalhauptkommissar und Leiter des Drogenkommissariats seinen Dienst absolvierte.

Im Jahr 1973 zog die Familie mit ihren drei Kindern in ein Eigenheim nach Meitingen. Von 1974 bis 1999 war Blanka Kempf in der Marktgemeinde beschäftigt, wobei sie die Vhs-Außenstelle Meitingen betreute und leitete.

Besonders engagierte sich Gerhard Kempf im VdK-Ortsverband Meitingen und Umgebung, wo er mehr als 17 Jahre Vorsitzender war. Im Jahr 1989 trieb der mittlerweile pensionierte Hauptkommissar das Wachstum der Parteifreien in Meitingen – der heutigen Freien Wähler – voran. Auch bei der Feuerwehr ist er ein gern gesehenes Mitglied. Seine Gattin Blanka gesellte sich zum Meitinger Hausfrauenbund. Zum großen Gratulantenkreis gehörten neben Familie, Freunden und Bekannten auch Meitingens Bürgermeister Michael Higl und Landrat Martin Sailer. Besonders freute sich Paar über die Glückwünsche von Ministerpräsident Markus Söder.

