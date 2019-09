17:00 Uhr

Beim Volksfest in Neusäß wechselt täglich das Programm

Das Neusässer Volksfest 2019 beginnt am Freitag mit Musik und Bieranstich. Am Eröffnungstag und am verkaufsoffenen Sonntag gibt es eine Besonderheit.

Von Regine Kahl

„O’ zapft is“, heißt es ab Freitag wieder in Neusäß: Zehn Tage lang dauert das Volksfest. Neu ist in diesem Jahr, dass es begleitend zu dem verkaufsoffenen Sonntag am zweiten Festwochenende einen Hobbykünstlermarkt geben wird.

Das Neusässer Volksfest bietet viele Fahrgeschäfte, Buden und ein Festzelt mit täglich wechselndem Programm. Vom 13. bis 22. September wird wieder auf dem Festplatz an der Georg-Odemer-Straße gefeiert.

Am Freitag, 13. September, beginnt das Fest musikalisch: Um 16.15 Uhr spielen die Stadtkapelle Neusäß sowie der Spielmannszug Gersthofen am Maibaum in der Remboldstraße auf. Aufgrund des Festumzuges kommt es zu kurzzeitigen Straßensperrungen. Um 17.30 Uhr zieht der Festumzug zum Zelt, wo um etwa 18 Uhr Bürgermeister Richard Greiner das erste Bierfass ansticht. Im Zelt spielen nach der Stadtkapelle „die Störzelbacher“. Die Bewirtung im Zelt hat wieder die Familie Kempter übernommen.

Zwei Feuerwehrfahrzeuge werden beim Auftakt gesegnet

Am Eröffnungstag gibt es noch eine Besonderheit: Zwei Feuerwehrfahrzeuge werden beim Auftakt in der Remboldstraße (auf Höhe des Spielplatzes) gesegnet und offiziell an die Stützpunktfeuerwehr Neusäß übergeben. Die Truppe bekommt einen Versorger-Lkw und einen Mannschaftstransporter. Ein weiterer wichtiger Termin für die Feuerwehrleute ist die jährliche Groß-Einsatzübung. Sie findet in diesem Jahr am Samstag, 21. September, ab 15 Uhr im Stadtteil Hammel statt. Übungsobjekt ist das Firmengelände der Firma ABS Kugelmann in der Hammeler Landstraße 14.

Das Programm des Volksfestes umfasst neben Musik verschiedener Gruppen aus der Region sowie Hendl und Schweinshaxe spezielle Angebote für alle Generationen. Ein buntes Feuerwerk am Himmel gibt es am Samstagabend, 14. September, zu bewundern. Der Sonntagmorgen beginnt um 10 Uhr mit einem Weißwurst-Frühschoppen und danach folgt der Mittagstisch mit Ochsen vom Spieß. Am Montag, 16. September findet ab 18.30 Uhr das große Schafkopfturnier statt. Das Mitmachen könnte sich lohnen: Erster Preis sind 1000 Euro. Die Anmeldung dafür beginnt eine Stunde vorher.

Kindernachmittag mit verbilligten Preisen und Kinderschminken

Am Mittwoch, 18. September, ist von 13 bis 18 Uhr Kindernachmittag mit verbilligten Preisen und Kinderschminken. Ab 14.30 Uhr spielt „Rodscha aus Kambotscha und Tom Palme“. Am Donnerstag, 19. September, folgen ab 12 Uhr der Tag der Betriebe im Festzelt und von 13.30 bis 18 Uhr der Seniorennachmittag. Es spielt die Stadtkapelle Neusäß. Sie wird abends abgelöst von dem Musikverein Batzenhofen. Am Freitagabend ab 19 Uhr geht es mit „Dolce Vita“ rein ins Wochenende. Am Sonntag, 22. September, spielt die Trachtenkapelle Hirblingen ab 11 Uhr zum Frühschoppen.

Von 12 bis 17 Uhr ist begleitend in der Stadt verkaufsoffener Sonntag mit Hobbykünstlermarkt. Die Ergänzung soll den verkaufsoffenen Sonntag attraktiver machen und mehr Kunden anlocken. Rund 30 Aussteller wollen am Hobbykünstlermarkt teilnehmen. Der Markt wird auf dem Parkplatz vor Takko-Fashion in der Daimlerstraße 14 stattfinden.

In diesem Bereich hat auch der verkaufsoffene Sonntag einen Schwerpunkt. Mit dabei sind unter anderem das Café im Stadtpark und das Bäckercafé Schneider, das Modegeschäft Chic und Charme sowie der Schreibenwaren- und Geschenke-Pavillon direkt gegenüber dem Volksfest, Schuh Schmid und Intersport Schmid, Takko-Fashion sowie der Flohmarkt im Laden „Miet and Create“ in der Daimlerstraße.

Coupons mit Gutscheinen oder Rabatten für acht Geschäfte

Aber auch Geschäfte in anderen Gegenden der Stadt wie Schlafenswert in der Dr.-Gerlich-Straße, der Netto-Discounter in der Hauptstraße, Stoffart und Blumenhof Blank in der Remboldstraße sowie das Gartencenter Wörner in Vogelsang werden ihre Ladentüren öffnen. Für den verkaufsoffenen Sonntag gibt es auch Coupons mit Gutscheinen oder Rabatten für acht Geschäfte. Die Coupons werden bei Schuh Schmid, Intersport Schmid, beim Vollwertbäcker Schneider und im Gartencenter Wörner an Kunden verteilt. Zum Ausschneiden werden die Coupons am 20. September in der Augsburger Allgemeinen abgedruckt sein. Zum Festausklang greift wieder die Stadtkapelle Neusäß zu den Instrumenten.

Bus Freitags und samstags fährt der kostenlose Festbus zum Volksfestplatz und speziell zum Seniorennachmittag am Donnerstag. Das genaue Programm ist auch unter augsburger-allgemeine.de/land nachzulesen. Der Flyer liegt im Rathaus Neusäß aus und wurde über die Heimatstimme verteilt. Die genauen Abfahrtszeiten und Haltestellen gibt es im Internet unter www.neusaess.de/volksfest.



