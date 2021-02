vor 49 Min.

Beim Wenden anderes Fahrzeug nicht gesehen

Als eine Frau mit ihrem Kleintransporter zum Wenden zurückstieß, übersah sie ein Auto, das hinter ihrem Fahrzeug stand.

Eine 52-Jährige wollte am Montag um 7.45 Uhr mit ihrem Kleintransporter in der St.-Veit-Straße in Fischach-Willmatshofen wenden. Dazu stieß sie zurück.

Hinter ihrem Fahrzeug stand jedoch bereits eine 32-Jährige mit ihrem Auto. Diese hupte noch, dennoch bemerkte die Transporterfahrerin das andere Auto nicht. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden von etwa 2600 Euro.