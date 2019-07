vor 36 Min.

Bekommt Dinkelscherben jetzt Müllsheriffs?

In Dinkelscherben wird immer wieder Müll wild abgelagert. Auch weitere Gemeinden haben so ihre Problemzonen – vor allem im Sommer.

Von Maximilian Czysz

Braucht Dinkelscherben Müllsheriffs, die die Wertstoffinseln bewachen? Oder Videokameras, die das Geschehen im Auge behalten? Diesen Vorschlag machte Marktgemeinderat Albert Zott jüngst, nachdem ihm erneut Klagen über wilde Müllablagerungen zu Ohren gekommen waren.

Wie sich in der Sitzung herausstellte, handelt es sich offenbar nur um ein Dinkelscherben-Problem. Denn in den Ortsteilen komme es kaum zu Problemen, stellte Zott fest. „Das sind nur Kleinigkeiten“, sagte der CSU-Marktgemeinderat. Mit Abstand am schlimmsten sei der Anblick in der Ustersbacher Straße. „Vielleicht liegt’s daran, dass nicht alles einsehbar ist“, meinte Stefan Rittel (UW14).

Bei dem Thema kocht der Bürgermeister innerlich

Teilweise würde auch am Tor vor dem großen Wertstoffhof Müll abgeladen, sagte Bürgermeister Edgar Kalb, der bei dem Thema innerlich kochte. „Offenbar wird da nicht unterschieden, und einige verwechseln den Wertstoffhof mit einem Müllabladeplatz.“ Es sei unverschämt, Müll auf Kosten der Allgemeinheit abzuladen. „So etwas kann man nicht dulden.“

Kalb will jetzt mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises über das Problem reden. Eine Lösung könnte sein, die Wertstoffinsel in der Ustersbacher Straße abzubauen.

Horgau Ärger mit dem Müll gibt es auch in Horgau. Schon seit einiger Zeit beobachtet ein Leser unserer Zeitung die Verschmutzung in dem Waldstück. „Dort finden massive Eingriffe statt, Schuttablagerungen und Plastikmüll, das hat mit Naturschutz nichts mehr zu tun“, sagt er. Auch in anderen Gemeinden tauchen immer wieder illegalen Abfallentsorgungen, teilweise mit skurrilen Dingen, auf.

Ärger mit dem Müll gibt es auch in Horgau. Schon seit einiger Zeit beobachtet ein Leser unserer Zeitung die Verschmutzung in dem Waldstück. „Dort finden massive Eingriffe statt, Schuttablagerungen und Plastikmüll, das hat mit Naturschutz nichts mehr zu tun“, sagt er. Auch in anderen Gemeinden tauchen immer wieder illegalen Abfallentsorgungen, teilweise mit skurrilen Dingen, auf. Meitingen In der Nähe von Meitingen erbeutete eine Kindergartengruppe auf nur einem Kilometer am Lechufer entlang mehrere Eimer Müll. Unter den gefundenen Gegenständen waren auch eine alte Kaffeekanne und ein Grillrost.

In der Nähe von Meitingen erbeutete eine Kindergartengruppe auf nur einem Kilometer am Lechufer entlang mehrere Eimer Müll. Unter den gefundenen Gegenständen waren auch eine alte Kaffeekanne und ein Grillrost. Biberbach Eher unappetitlich war sicher der Fund von insgesamt 100 frischen Hähnchenschenkeln an der B2 bei Biberbach. Immer wieder werden im Wald auch Polstermöbel, Autotüren oder ähnlich große Gegenstände gefunden. Auch deshalb forderte Grünen-Kreisrat Hannes Grönniger Anfang April eine Kampagne gegen wilde Müllablagerungen. „Wir verdrecken“, lautete seine Aussage in dem Gremium.

Eher unappetitlich war sicher der Fund von insgesamt 100 frischen Hähnchenschenkeln an der B2 bei Biberbach. Immer wieder werden im Wald auch Polstermöbel, Autotüren oder ähnlich große Gegenstände gefunden. Auch deshalb forderte Grünen-Kreisrat Hannes Grönniger Anfang April eine Kampagne gegen wilde Müllablagerungen. „Wir verdrecken“, lautete seine Aussage in dem Gremium. Altenmünster Dass Müll in der Landschaft nicht nur ein lokales Problem ist, zeigt auch die Reaktion seiner Kollegen: Bernhard Walter (SPD) präsentierte das Foto eines alten Anhängers bei Altenmünster. Seit zwei Jahren versuche der Bürgermeister schon, den Besitzer dazu zu bewegen, das Gefährt zu entsorgen.

Dass Müll in der Landschaft nicht nur ein lokales Problem ist, zeigt auch die Reaktion seiner Kollegen: Bernhard Walter (SPD) präsentierte das Foto eines alten Anhängers bei Altenmünster. Seit zwei Jahren versuche der Bürgermeister schon, den Besitzer dazu zu bewegen, das Gefährt zu entsorgen. Langerringen Kreisrat Konrad Dobler (CSU) erklärte, erst kurz vor der Sitzung auf mehrere Kanister mit Säure gestoßen zu sein, die illegal entsorgt worden waren.

Kreisrat Konrad Dobler (CSU) erklärte, erst kurz vor der Sitzung auf mehrere Kanister mit Säure gestoßen zu sein, die illegal entsorgt worden waren. Thierhaupten Franz Neher (SPD) erzählte aus dem nördlichen Landkreis von Hunderten Pfandflaschen in der Friedberger Ach und beklagte eine „Spaltung der Gesellschaft. Eine Hälfte ist sehr umweltbewusst, die andere disziplinlos bis zum Gehtnichtmehr.“

Franz Neher (SPD) erzählte aus dem nördlichen Landkreis von Hunderten Pfandflaschen in der Friedberger Ach und beklagte eine „Spaltung der Gesellschaft. Eine Hälfte ist sehr umweltbewusst, die andere disziplinlos bis zum Gehtnichtmehr.“ Gersthofen Besonders von wilder Müllentsorgung betroffen sind jedes Jahr die Lechufer zwischen Meitingen und Gersthofen. Vor allem im Sommer wird hier gegrillt, gebadet und gefeiert. Der entstehende Müll bleibt häufig liegen.

Themen Folgen