vor 16 Min.

Bekommt Gablingen ein Glasfasernetz?

Bekommen Haushalte in Gablingen und Langweid bald Glasfaseranschlüsse? Das entscheidet sich in den nächsten Wochen.

Plus Schnell unterwegs im Internet und Filme streamen? Das könnte in Gablingen wahr werden: Gleich zwei Unternehmen möchten dort ein Glasfasernetz etablieren.

Von Gerald Lindner

Die Gemeinde Gablingen hat in den letzten Jahren mit dem erfolgten Breitbandausbau für einen besseren Zugang zum Internet gesorgt. Die Entwicklung der Technik macht jedoch nicht halt. Eine noch schnellere Datenübertragung ermöglicht die Glasfaser-Technologie. Neu ist nun, dass sich in Gablingen verschiedene Firmen eigenwirtschaftlich um die Errichtung einer kommunalen Leitungsinfrastruktur bemühen, statt dass kommunale Gelder eingesetzt werden müssen. Bürgermeisterin Karina Ruf sieht diesen Wettbewerb von aktuell zwei Firmen – der Deutsche Glasfaser in Kooperation mit der M-net und als zweiter Bewerberin die Telekom – als Chance, die technische Infrastruktur in der Gemeinde zukunftsorientiert weiter zu verbessern. „Ich begrüße das Vorhaben. Wir werden uns hinsichtlich der demnächst beginnenden Markterkundung den Firmen gegenüber selbstverständlich neutral verhalten“, erklärt sie.

Die Deutsche Glasfaser hat ihr Projekt bereits im Dezember 2020 dem Gemeinderat vorgestellt. In der Märzsitzung des Gremiums soll nun die Telekom ihre Vorstellungen erläutern, so Karina Ruf weiter. Danach soll eine Markterkundung erfolgen, um festzustellen, ob genügend Gablinger Haushalte Interesse an einer schnellen Glasfaserverbindung haben.

Auch in Langweid wird Interesse an Glasfaser-Ausbau abgefragt

In der Gablinger Nachbargemeinde Langweid wird dies in den nächsten Wochen ebenfalls geprüft. Die beiden Telekommunikationsanbieter Deutsche Glasfaser und M-net haben für das gemeinsame Projekt eine Kooperationsvereinbarung mit der Gemeindeverwaltung geschlossen.

Jetzt ist die Entscheidung der Bürger in Gablingen, Gablingen-Siedlung und Lützelburg sowie Langweid und seinen Ortsteilen gefragt, damit der Glasfaserausbau umgesetzt werden kann. Bis zum 31. Mai können sie einen Vertrag entweder mit Deutsche Glasfaser oder mit M-net abschließen, um einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins Haus oder die Wohnung zu erhalten. Allerdings müssen dafür mindestens 40 Prozent der anschließbaren Haushalte in den Gemeinden bis zum Stichtag mitziehen, dann steht dem Netzausbau nichts mehr im Wege.

Berücksichtigt werden alle Haushalte im Anschlussgebiet. Auch Nachzügler können angeschlossen werden – dann allerdings müssen diese die Anschlusskosten von derzeit mindestens 750 Euro selbst tragen.

Ausführliche Informationen über den Netzausbau sowie den Projektverlauf gibt es auf digitalen Infoabenden. Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser und der lokale Telekommunikationsanbieter M-net informieren ausführlich über den Netzausbau, ihre jeweiligen Produktangebote sowie den Projektverlauf auf digitalen Infoabenden – für Gablingen erstmals am Montag, 8. März, um 19 Uhr über die Videochat-Plattform Zoom (Meeting ID: 9609-2410-244). Alle Haushalte haben eine entsprechende Einladung per Post erhalten und können sich entweder per Smartphone App oder über die Internetseiten www.deutsche-glasfaser.de/gablingen beziehungsweise www.m-net.de/gablingen in die Info-Veranstaltung einwählen.

Zudem werden Mitarbeiter der beiden Anbieter die Bürgerinnen und Bürger im geplanten Ausbaugebiet daheim besuchen und auf Wunsch beraten.

