Beliebtes Ausflugsziel: Waldgaststätte Engelshof muss schließen

Plus Seit 50 Jahren ist der Engelshof südlich von Gessertshausen ein beliebtes Ausflugsziel. Jetzt muss die Waldgaststätte schließen. Den Besitzern bleibt keine Wahl.

Die Entscheidung ist ihr und ihrem Mann schwergefallen. „Sehr schwer“, bekräftigt Heidi Wolf. Dabei hatte sich die Familie schon auf die Weihnachtstage gefreut: „Zahlreiche Reservierungen wurden bereits getätigt“, erzählt Heidi Wolf. „Diese haben nun leider keine Gültigkeit mehr.“

Doch gesundheitliche Probleme zwingt das Besitzer-Ehepaar dazu, die Waldgaststätte Engelshof mitten in den Wäldern, südlich von Gessertshausen, nicht weiter zu betreiben. „Und das mit sofortiger Wirkung“, schiebt sie mit trauriger Stimme hinterher.

Waldgaststätte bei Gessertshausen: Erste Erwähnung bereit 1151

Warum das beliebte Ausflugsziel trotz der gesundheitlichen Problematik nicht weiter existiert, zeigt ein Blick auf die Konstellation dieser Gastronomie. „Mein Mann und ich sind berufstätig, nebenbei führen wir noch eine Landwirtschaft und Ferienwohnungen“, sagt Heidi Wolf. Dazu habe das ganze Jahr über an jedem Wochenende und an Feiertagen die Waldgaststätte ihren Tribut gefordert. „Wenn in diesem engen Takt eine dauerhafte Problemsituation auftaucht, wird es nicht mehr machbar.“ Fast ein halbes Jahrhundert bestand die Gaststätte. Dabei reicht die Geschichte des Landguts Engelshof noch viel weiter zurück. Bereits 1151 fand die erste urkundliche Erwähnung statt.

1834 wurde die Familie Weimer Eigentümer vom Engelshof. Sie stammte aus Langensulzbach im Elsass. Bis heute ist der Name mit Heidi Wolf, geborene Weimer, existent.

Es war ein Sprung ins kalte Wasser

Als sie von ihren Eltern – die das Lokal einst selbst sechs Jahre lang betrieben hatten – 2012 den Hof erhielt, war die Waldgaststätte verpachtet. Doch daran habe sie keine guten Erinnerungen, blickt sie zurück. Vier Jahre später, im August 2016, übernahmen sie und ihr Mann das Lokal. „Ich kenne die Gaststätte von Kindheit an, bin hier aufgewachsen.“ Trotzdem sei es ein Sprung ins kalte Wasser gewesen.

In der Waldgaststätte Engelshof bleibt die Küche künftig kalt. Das Betreiber-Ehepaar Wolf hat das beliebte Ausflugslokal aus gesundheitlichen Gründen geschlossen. Das Eingangsportal stammt noch Original aus dem 18. Jahrhundert. Bild: Siegfried P. Rupprecht

Die Waldgaststätte lief unter der neuen Führung von Anfang an gut. „Wir haben die Herausforderung angenommen, viel Herzblut investiert und mit einem tollen Team das Lokal in den Blickpunkt vieler Wanderer und Ausflügler gerückt“, so Heidi Wolf und informiert: „Wir hatten während den Jahren nie Personalprobleme, in der heutigen Gastroszene ja eine absolute Ausnahme.“

Der Engelshof ist nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar

Zuverlässig mitgeholfen hätten auch ihre drei Jungs, im Servicebereich und bei der Personaleinteilung. „In den Sommermonaten hatten wir täglich bis zu 600 Mittagessen zu bewältigen. Da standen wir bereits in der Früh um 5 Uhr in der Wirtschaft.“ Und was haben die Gäste am Engelshof so geschätzt? Heidi Wolf denkt nicht lange nach: „Die faszinierende Idylle, die herrliche Ruhe, weite Wiesen, Tiere wie Ziegen, Esel und Hühner, die Spieloase für Kinder und natürlich vom Biergarten aus der satte Ausblick auf Tal und Wald.“ Zudem weise die Waldgaststätte ein besonderes Alleinstellungsmerkmal auf: Der Engelshof sei für Gäste nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar gewesen.

Doch das war nicht die einzigen Pluspunkte. "Natürlich auch das Essen“, sagt sie und ergänzt: „Uns war immer ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis wichtig.“ Die großen Portionen seien legendär gewesen, lächelt sie. Die Zeit mit der Waldgaststätte Engelshof sei – ohne verklärt zu wirken – großartig gewesen. „Wir durften tolle Gäste empfangen und mit ihnen viele nette Erlebnisse teilen.“

Das Gebäude wird umgebaut

Wie geht es mit der Gaststätte weiter? „Durch unsere schlechten Erfahrungen lassen wir uns auf Pächter nicht mehr ein“, sagt sie. Das sei definitiv. Das Gebäude werde umgebaut, daraus würden Übernachtungsmöglichkeiten für Monteure errichtet, die eine Durchfahrtserlaubnis bis zu dem Anwesen bekommen. „In diesem Metier eines Übernachtungshauses kennt sich unsere Familie aus“, sagt sie. Neuland stelle das dann nicht mehr dar. Und die jetzige Entscheidung, das Lokal zu schließen, sei zwar schmerzhaft – aber gut überlegt worden.

