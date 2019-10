vor 21 Min.

Benefizkonzert mit Cash-n-Go

Der Vorstand der Neusässer Sing- und Musikschule. Die Ämter der Kassenprüfer wurden an Sigrid Wagner und Markus Bühne neu vergeben.

Neusässer Musikschule plant Konzerte und neue Projekte

Bei der Jahreshauptversammlung der Vereinsmitglieder der Sing- und Musikschule Neusäß gab es Posten im Vorstand neu zu besetzen. Die langjährigen Kassenprüfer Josef Bigelmaier und Karl-Heinz Buckel legen nach 21 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit ihr Amt nieder und wurden von Bürgermeister Richard Greiner für ihr Engagement geehrt. Als Nachfolger wurden Sigrid Wagner und Markus Bühne einstimmig gewählt.

Den Bericht zum Schuljahr 2018/19 gab der Leiter der Sing- und Musikschule, Achim Binanzer. Als Eckdaten der Schule wurden hierbei die Entwicklung der Schülerzahlen, die Präsentation der Schule in der Öffentlichkeit bei Konzerten, Kooperationsprojekte mit Schulen und Kindergärten, Sponsoring durch die Augusta Bank, die Fertigstellung des neuen Imagefilms und der zweiten CD der Blue Notes Big Band sowie das neu eingerichtete WLAN-Netz für das Lehrerkollegium erwähnt.

Binanzer gab noch einen Ausblick auf die Aktivitäten der Schule wie das Adventskonzert in der Emmauskirche, die Auftritte auf dem Weihnachtsmarkt und das gemeinsame Benefizkonzert der Blue Notes Big Band mit Cash-n-Go am 26. Januar 2020 in Ustersbach. Eine kurze Vorstellung des neuen Gitarrenlehrers Michael Lopac rundete den Bericht ab. (AL)

