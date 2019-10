vor 44 Min.

Benefizkonzert mit Gospels in St. Wolfgang

Am Sonntag sind aber auch Lieder aus der Barockzeit zu hören

Am Sonntag, 20. Oktober, 16 Uhr, findet in der katholischen St. Wolfgangkirche Meitingen ein Benefizkonzert statt, das von der katholischen Kirchenstiftung St. Wolfgang veranstaltet wird. Die musikalische Stunde umfasst musikgeschichtlich einen großen Rahmen von der Barockzeit bis in die Romantik. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Interpretation von Gospels und Spirituals – sowohl in gesanglicher Darbietung als auch instrumental realisiert. Neben bekannten Melodien wie etwa das Ave Maria, „Ich bete an die Macht der Liebe“ und „Amazing Grace“ werden auch Neuentdeckungen erklingen.

Das Konzert wird musikalisch gestaltet von verschiedenen Interpreten: Mit dabei sind Maria Finning (Mezzosopran) und Tina Scharschinger, die auch verschiedene Kompositionen auf der modernen Altflöte interpretiert. Darüber hinaus lässt Alexander Ott, der auch als Baritonsänger zu hören sein wird, Flöten ganz unterschiedlicher Bauweise und Größe erklingen. Ryan McKown wird der großen Orgel der St. Wolfgangkirche festliche Klänge entlocken.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, Spenden sind erbeten. Der Erlös dieser Benefizveranstaltung kommt dem bischöflichen Hilfsfonds Pro Vita für schwangere Frauen in Not sowie der Pfarrkirche St. Wolfgang zugute. (peh)