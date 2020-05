vor 6 Min.

Beratung jetzt auch wieder vor Ort möglich

Hilfe in Not persönlich und am Telefon

Die Corona-Krise stellt Alleinlebende, Paare und Familien vor Herausforderungen. Seit 4. Mai stehen die Psychologen und Pädagogen der Psychologischen Beratungsstelle für Ehe-, Familien-, Lebensfragen (EFL) der Diözese Augsburg wieder vor Ort in fünf Beratungsstellen zur Verfügung. Telefonberatung ist auf Wunsch weiter möglich.

Einsamkeit, Zukunftsangst, Beziehungsstress. Um Alleinlebende und Paare bestmöglich zu unterstützen, bietet die EFL wieder Beratung in Augsburg, Gersthofen, Schwabmünchen, Friedberg und Aichach an. Die Berater hören zu, bieten bei Streit, Spannungen und Sorgen eine erste Entlastung und helfen neue Wege zu entdecken.

Erreichbar sind die Beratungsstelle in Gersthofen unter Telefon 0821/49708990 und in Schwabmünchen unter 08232/ 77035. Online-Anfragen per Mail an efl-gersthofen@bistum-augsburg.de oder efl-schwabmuenchen@bistum-augsburg.de. Ergänzend zu den EFL-Telefonberatungen bieten die bayerischen Diözesen gemeinsam ein Online-Beratungsangebot mit Einzelchat und E-Mailberatung unter: https://bayern.onlineberatung-efl.de

