Beratung persönlich

Angebot des Diakonischen Werks

Neben der telefonischen Beratung sind auch wieder persönliche Gespräche in der Einrichtung des Diakonischen Werkes Augsburg (DWA) möglich. Ein neues Angebot ist die Onlinevideoberatung. Das Format werde zwar durch die Coronakrise „gepusht“, sagt Einrichtungsleiter Markus Bernhard, geplant sei die Videoberatung aber schon länger gewesen. Außerdem soll sie ein festes Angebot werden. Nutzen können die Videoberatung Ratsuchende, sofern sie in der Stadt oder im Landkreis Augsburg oder im Landkreis Aichach-Friedberg leben. Aktuell bieten sechs Mitarbeiter der Beratungsstelle diese neue Form der Beratung an. Technische Voraussetzungen für die Nutzung sind eine Webcam, ein Mikrofon und Lautsprecher am Computer oder alternativ ein Headset mit beiden Funktionen, ein gängiger Internetbrowser sowie eine gute, stabile Internetverbindung. (AZ)

