30.12.2019

Beratung zur Betreuung

Sprechstunden gibt es im ganzen Landkreis

Was passiert, wenn jemand durch Unfall, Krankheit, Behinderung oder im Alter nicht mehr in der Lage ist, sich um seine Angelegenheiten zu kümmern? In dem Fall kann ein Bevollmächtigter oder gesetzlich bestellter Betreuer die eigenen Interessen beispielsweise bei Fragen der Gesundheit, im Bereich der Wohnungsangelegenheiten oder in finanziellen Angelegenheiten vertreten. In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Augsburg bieten Betreuungsvereine kostenlose Bürgersprechstunden an:

Kindergarten St. Felizitas, Mehrzweckraum, Sudetenstraße 9, Donnerstag, 7. Mai, 16.30 bis 17.30 Uhr.

Familienstation, Johannesstraße 4, Mittwoch, 25. März, 15 bis 16 Uhr.

Mehrgenerationenhaus, Bgm.-Wohlfarth-Straße 98, Donnerstag, 5. März, und 4. Juni, jeweils von 16.30 bis 17.30 Uhr

Rathaus, Schloßstr. 2, Donnerstag, 13. Februar und 25. Juni, jeweils von 15 bis 16 Uhr.

Rathaus, Hauptstraße 28 (barrierefrei im Erdgeschoss), Donnerstag, 6. Februar und 2. April, jeweils von 14 bis 15 Uhr

Zentrum für seelische Gesundheit des Caritasverbandes, Weidenhartstraße 31, Donnerstag, 6. Februar, und 2. April, jeweils von 16.30 bis 17.30 Uhr.

Rathaus, Oberer Stadtweg 2, Mittwoch, 5. Februar und 1. April, jeweils 15 bis 16 Uhr.

Geschäftsstelle des Betreuungsvereins für Augsburg und Umgebung, Augsburger Str. 38 a, Donnerstag, 27. Februar, 23. April und 18. Juni jeweils von 16 bis 17 Uhr. (AL)

Betreuungsstelle im Landratsamt, Telefon 0821/3102-2480.

